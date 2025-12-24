Siracusa, Ztl in Ortigia: in vigore la nuova ordinanza

La Ztl in Ortigia sarà attiva il venerdì e nei prefestivi dalle 20 alle 24; il sabato dalle 17 alle 24; domenica e festivi dalle 11 alle 24. Da oggi è in vigore la nuova ordinanza che rimarrà in vigore fino al 31 marzo 2026.

Le operazioni di carico e scarico merci saranno consentite, nei giorni feriali, utilizzando gli appositi stalli riservati, con sosta massima di 30 minuti e obbligo di esposizione del disco orario, dalle 7 alle 10 e nei pomeriggi del martedì e del giovedì anche dalle 14 alle 16.

È inoltre previsto che, dal 1° aprile 2026, previa emissione di una nuova ordinanza, vengano nuovamente estesi gli orari della Ztl.