Siracusa, Ztl. Pantano: “potrebbe essere ampliata fino alla zona Umbertina già da questo inverno”

La Zona a Traffico Limitato di Ortigia manterrà gli orari estivi almeno per tutto il periodo autunnale, ma novità importanti potrebbero esserci già da questo inverno. Lo ha confermato l’assessore alla Mobilità Enzo Pantano nel corso di un’intervista a Siracusa News, spiegando che la decisione resterà in vigore “fino alla definizione del nuovo piano della ZTL”, attualmente in fase di redazione.

“Il piano — ha dichiarato Pantano — sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale e comprenderà anche l’estensione della ZTL alla zona Umbertina. Lo studio è in fase di completamento e stiamo lavorando per approvarlo il prima possibile, magari già prima della prossima stagione estiva”.

Nel frattempo, non mancano le polemiche. Da Fratelli d’Italia sono arrivate le prime critiche, con l’accusa di aver reso Ortigia “inaccessibile”. L’assessore replica: “Stimo i consiglieri di Fratelli d’Italia e spesso condivido le loro posizioni, ma in questo caso non posso essere d’accordo. Tornare indietro significherebbe creare confusione. Serve coerenza e continuità per cambiare davvero il modo di concepire la mobilità in città”.

Pantano ha inoltre sottolineato come l’isola di Ortigia sia servita dal trasporto pubblico locale: “Tutte le linee urbane arrivano e convergono su Corso Umberto, oltre alle navette che collegano i parcheggi scambiatori e i principali punti di interesse. È sbagliato dire che Ortigia non è raggiungibile”.

Pantano ha anche chiarito il tema del cosiddetto “congestion charge”, il pedaggio d’ingresso per Ortigia comparso in alcuni documenti preliminari: “Non è una misura in vigore. È un’idea in valutazione, ma non rappresenta oggi una priorità”.

Infine, una riflessione positiva sul fronte turistico: “Nonostante il calo nazionale dei flussi, Siracusa regge bene. Secondo i dati di Federalberghi, la qualità del turismo è cresciuta e i pernottamenti si sono allungati: non più solo mordi e fuggi, ma soggiorni da una settimana o più. Ortigia è e deve continuare a essere il motore trainante dell’economia siracusana”.

L’Ufficio Mobilità e Trasporti informa la cittadinanza che, in merito alla presunta introduzione di una “congestion charge” (tassa d’accesso) per l’isola di Ortigia, tale ipotesi non corrisponde al vero e non è prevista in alcun modo nei piani in corso di redazione. È corretto che il Comune di Siracusa abbia affidato redazione del Piano nuova ZTL, pedonalizzazione, Zone Scolastiche e Congestion Charge, ma si tratta di un titolo tecnico generale, volto a comprendere tutte le possibili strategie di mobilità sostenibile previste dalla normativa nazionale. Nel merito, le analisi e gli elaborati tecnici già prodotti non prevedono alcuna introduzione di pedaggi o tasse di accesso, né l’Amministrazione ha mai manifestato la volontà politica di introdurli. L’obiettivo del Piano è unicamente quello di migliorare la qualità della mobilità e della vivibilità del centro storico, attraverso: una riorganizzazione più efficiente della ZTL, la pedonalizzazione di alcune aree a tutela dei residenti e dei visitatori, l’istituzione di zone scolastiche sicure e il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico e delle aree di sosta.