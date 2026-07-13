SiracusaNews diventa maggiorenne: 18 anni di informazione e un network tutto nuovo

Attualità · 18 anni di news

Il 1° luglio del 2008 andava online il primo articolo di SiracusaNews. Diciotto anni dopo, quel progetto nato per raccontare il territorio in tempo reale è una delle principali realtà editoriali della Sicilia orientale.

Sono passati 6.574 giorni da quella prima pubblicazione e non ce n’è stato uno senza aggiornamenti. Esserci sempre, ogni giorno, festivi compresi: è il dato di cui andiamo più orgogliosi. Centinaia di migliaia di notizie con un solo obiettivo: informare con tempestività e accuratezza, nel pieno rispetto della deontologia professionale. Perché internet ha imposto la velocità, ma mai a discapito della verifica delle fonti.

In un’epoca in cui l’editoria attraversa trasformazioni profonde, arrivare alla maggiore età da azienda solida, che continua a investire sul territorio e sul lavoro giornalistico, è un orgoglio e insieme una responsabilità. E in questi anni non siamo rimasti fermi: sono nati i portali PachinoNews, NotoNews, AvolaNews, AugustaNews, IbleiNews e LeontinoiNews, lo studio televisivo interno, i video, le dirette, una presenza sempre più forte sui social.

Il regalo di compleanno: un network completamente rinnovato

Da oggi SiracusaNews si presenta ai lettori con un sito interamente nuovo. Non un restyling: una ricostruzione da zero che coinvolge tutto il network, fino a CataniaNews e SiciliaNews. Nove testate, un’unica identità, ciascuna con il proprio colore.

Il risultato si vede e si sente. Pagine più pulite, titoli più leggibili, fotografie protagoniste, un’esperienza pensata prima di tutto per lo smartphone. E soprattutto velocità: il peso delle pagine si è ridotto di oltre il 90%, le notizie si aprono in un istante e la lettura non “balla” più durante il caricamento. Le firme dei nostri giornalisti sono ora accompagnate dai loro volti, l’archivio di diciotto anni resta accessibile e i vecchi collegamenti continuano a funzionare. Un progetto ambizioso, realizzato interamente all’interno del nostro gruppo.

Grazie. E ora si riparte

Se oggi SiracusaNews è un punto di riferimento per migliaia di lettori, il merito è di chi ogni giorno sceglie di leggerci, criticarci quando serve e spingerci a fare meglio. E dei giornalisti, collaboratori, fotografi, videomaker, tecnici e partner commerciali che hanno costruito con noi questo progetto.

Diciotto anni sono un traguardo, ma soprattutto un nuovo punto di partenza. Continueremo a raccontare il territorio con serietà, indipendenza e passione. Ogni giorno. Su un sito tutto nuovo.

Il nuovo layout del network è un’opera originale sviluppata internamente e costituisce proprietà intellettuale dell’editore. Ogni riproduzione o imitazione, anche parziale, dell’impianto grafico e delle sue soluzioni sarà perseguita nelle sedi legali competenti.