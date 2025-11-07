SiracusaNews e istituto Rizza protagonisti a scuola in vista della Marcia dei Diritti dei Bambini: lezione sul diritto di essere ascoltati

na mattinata di confronto, ascolto e partecipazione. Oggi SiracusaNews è stato protagonista all’Istituto “Rizza” con una lezione dedicata all’articolo 12 della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: “Il diritto del bambino e dell’adolescente di essere ascoltato”.

Un incontro speciale, che ha visto i ragazzi protagonisti di un dialogo attivo sul significato di “ascolto” e sul valore della voce dei più giovani nella società di oggi. L’iniziativa rientra nel percorso di preparazione alla Marcia dei Diritti dei Bambini, in programma a Siracusa il 20 novembre, giornata internazionale dedicata ai diritti dell’infanzia.

Gli studenti del Rizza, dopo questa prima tappa, guideranno a loro volta momenti di confronto con i bambini degli istituti comprensivi della città, portando avanti un messaggio di consapevolezza e responsabilità condivisa. Un modo concreto per ricordare che i diritti dei bambini non sono solo parole, ma impegni che iniziano proprio dall’ascolto.