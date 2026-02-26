Siracusani a Sanremo dietro le quinte: “Pronti a pettinare le star”

Due siracusani dietro le quinte del Festival di Sanremo, pronti a prendersi cura dell’immagine degli artisti. Vincenzo e Salvo Bruno, fondatori di Ortigia Barber Shop, sono arrivati nella città ligure per vivere un’esperienza unica: lavorare a stretto contatto con ospiti e protagonisti della kermesse musicale più seguita d’Italia.

I due professionisti sono già operativi e, dopo una breve fase di preparazione, entreranno nel vivo delle attività con la definizione della scaletta giornaliera. Solo in quel momento scopriranno quali artisti e personaggi saranno affidati alle loro mani per lo styling.

“Sanremo non è solo la sera – raccontano – ma un continuo di eventi che va dalla mattina fino a notte inoltrata”. Un ritmo intenso che coinvolge non solo il palco dell’Ariston, ma anche tutto ciò che ruota attorno al Festival, tra appuntamenti, interviste e incontri.

Non nascondono l’emozione per questa opportunità: “Non capita tutti i giorni”, spiegano, sottolineando l’attesa per la serata di gala, uno dei momenti più importanti dell’intera settimana.

Con un dress code già definito e gli strumenti pronti, Vincenzo e Salvo si preparano a vivere giornate intense e ricche di incontri. Ancora non hanno avuto modo di incrociare altri siracusani presenti a Sanremo, ma contano di farlo nelle prossime ore.

Quanto ai desideri, i due barbieri non si sbilanciano su nomi precisi: “Tutti meritano di essere pettinati”, dicono, con l’entusiasmo di chi sa di essere parte, anche se dietro le quinte, di uno degli eventi più importanti dello spettacolo italiano.