Siracusani a Sanremo: giovani talenti in vetrina tra sogni, musica e nuove opportunità

Non solo big e star affermate: il Festival di Sanremo è anche una grande occasione per i talenti emergenti. E quest’anno a rappresentare il territorio aretuseo ci sono diversi artisti: i siracusani si fanno spazio tra eventi collaterali e vetrine prestigiose, portando in Liguria sogni, sacrifici e passione.

Tra loro c’è Alisea Brancato, 21 anni, per cui la musica è sempre stata molto più di un hobby. Dopo aver iniziato a studiare canto a soli 8 anni, ha attraversato momenti difficili che l’hanno portata ad allontanarsi dal suo percorso artistico. Ma la musica, per lei, è rimasta un linguaggio imprescindibile. Il ritorno è arrivato quasi per caso, grazie a serate karaoke nell’attività di famiglia, fino alla svolta: l’accesso alle semifinali di Sanremo New Talent, dove si esibirà con “Canta ancora” di Arisa, brano che dedica alla nonna.

C’è poi PianoBeta, nome d’arte del giovane Biagio Esposito, 17 anni di Avola, tra i protagonisti del Sanremo Live Box al Palafiori. Cantautore emergente, studia pianoforte da anni e ha già scritto circa cento brani. Il suo nuovo singolo “Mezza Verità” racconta il percorso emotivo dopo una relazione finita, trasformando il dolore in consapevolezza. Un artista in crescita, che ha già avuto modo di confrontarsi anche con il maestro Beppe Vessicchio.

A completare il quadro dei siracusani presenti a Sanremo c’è Valentina Muscia, cantante e performer con oltre vent’anni di esperienza. Anche lei approda a Casa Sanremo LiveBox con l’inedito “Fenice nascente”, un brano che racconta rinascita e identità artistica. Un nuovo capitolo per un percorso già ricco di esibizioni in tutta Italia e produzioni musicali di successo.

Tre storie diverse, unite dalla stessa determinazione: quella di portare la propria voce su uno dei palcoscenici più ambiti della musica italiana. Sanremo, ancora una volta, si conferma non solo un festival, ma un punto di incontro tra esperienze, generazioni e sogni che prendono forma.