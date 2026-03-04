Siracusani bloccati a Dubai, poi la partenza: “aperto un corridoio aereo”

“Emirates ha aperto un corridoio aereo con alcune principali destinazioni e io, insieme con alcuni tennisti, mio fratello e la sua famiglia, siamo riusciti a partire. Adesso siamo in Egitto a Il Cairo, io proseguirò in qualche maniera verso gli Stati Uniti, mio fratello si organizzerà per tornare in Sicilia”. A parlare è il solarinese Michele Mangiafico, coach e istruttore di tennis a livello mondiale che fa base proprio a Dubai e da dove, nelle scorse ore, è riuscito a spostarsi in sicurezza. A dire il vero il suo era un viaggio già programmato per raggiungere gli Stati Uniti dove tra pochi giorni cominciano i due master 1000 di Indian Wells e Miami (Mangiafico è coach di Simone Bolelli, numero 1 d’Italia nel doppio insieme con Andrea Vavassori). Poi però gli attacchi iraniani e tutto che diventa più difficile. Per una pura casualità, in quei giorni in zona c’è pure il fratello Ernesto, in crociera con la moglie e il figlioletto. Anche lui è rimasto bloccato insieme con gli altri passeggeri. Adesso la situazione sembra evolversi al meglio, verso il lieto fine.

“Posso dire – continua Michele – che il Governo di Dubai, la compagnia Emirates e la stessa Atp ci sono stati vicini, aggiornandoci costantemente e lavorando sin da subito per permetterci di ripartire, nel mio caso che avevo un volo verso New York, o comunque di poter rientrare. Tutti si sono trovati davanti a una situazione inaspettata: io devo proseguire verso gli States, ora sto cercando di capire quale volo prendere, mio fratello invece si sta organizzando per rientrare in Italia”.