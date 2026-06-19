Sircusa, il piccolo campione Cristiano Fornarino ricevuto a Palazzo Vermexio dal sindaco Italia

Dopo la conquista del titolo di campione italiano nella specialità del volteggio ai Campionati Nazionali Csen disputati a Cesenatico, per il giovane Cristiano Fornarino è arrivato anche il riconoscimento ufficiale della città di Siracusa.

Questa mattina il piccolo atleta, appena sette anni, è stato ricevuto a Palazzo Vermexio dal sindaco Francesco Italia che, nella Sala Verde del Municipio, ha voluto omaggiarlo e congratularsi personalmente per lo straordinario risultato sportivo raggiunto. Un momento semplice ma particolarmente significativo per Cristiano e per la sua famiglia, già orgogliosi del prestigioso traguardo conquistato nelle scorse settimane, quando il giovane siracusano era riuscito a imporsi nella competizione nazionale superando altri 25 atleti provenienti da tutta Italia.

Già nei giorni successivi alla vittoria, il sindaco Italia aveva celebrato il successo del piccolo campione attraverso un messaggio pubblicato sui social istituzionali.

“Grande successo di Cristiano Fornarino al Campionato Nazionale di Cesenatico. A soli 7 anni Cristiano è campione italiano nella specialità del volteggio. Complimenti!“, aveva scritto il primo cittadino.

Oggi è arrivato anche l’incontro ufficiale a Palazzo Vermexio, occasione per consegnare un riconoscimento simbolico e sottolineare l’importanza dello sport come strumento di crescita, impegno e formazione per le nuove generazioni.

Visibilmente emozionato il padre del giovane atleta, Pasquale Fornarino, che ha voluto ringraziare il sindaco per l’attenzione riservata al figlio.

“Ringrazio il sindaco Italia per questo piccolo momento celebrativo – ha dichiarato Pasquale Fornarino, padre del giovane atleta –. Vedere mio figlio sorridere in quel modo, sentire le parole del sindaco che lo incoraggiava a proseguire su questa strada, sono sicuro che potranno essere uno stimolo affinché Cristiano possa tornare ad allenarsi con ancora maggiore determinazione e con la stessa voglia di vincere che ha già dimostrato“.

“Si tratta di un piccolo gesto – ha aggiunto – ma per un ragazzino ha un grande significato: quello di vedere riconosciuti, anche dalla massima istituzione cittadina, gli sforzi fatti per raggiungere un traguardo così importante“.