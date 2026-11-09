Sisma ’90, Cannata (FdI): “rimborsi arrivati grazie al lavoro svolto con questo Governo”

Politica · l'intervento

“Dopo 36 anni dal terremoto del 1990, continuo a leggere dichiarazioni e rivendicazioni politiche su una vicenda che meriterebbe soprattutto rispetto per i cittadini. Ben vengano gli incontri, le proposte e ogni contributo utile, ma non possiamo consentire che si dimentichino i risultati già raggiunti e il lavoro di chi si è impegnato concretamente per ottenerli”. Lo dichiara Luca Cannata, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera, intervenendo sulle recenti dichiarazioni dei parlamentari Antonio Nicita e Filippo Scerra relative ai rimborsi fiscali del Sisma ’90.

“Voglio ricordare un fatto fondamentale – sottolinea -: dopo oltre trent’anni di attesa, nel dicembre 2024, con il nostro Governo Meloni, milioni di euro sono stati finalmente erogati ai cittadini delle province di Siracusa, Catania e Ragusa che avevano presentato regolarmente domanda”.

I dati complessivi sui rimborsi del Sisma ’90 parlano chiaro: 240,7 milioni di euro erogati, 101.655 rimborsi effettuati a favore di 35.093 soggetti. Di questi, 100.117 rimborsi risultano liquidati integralmente, per 238,2 milioni di euro, mentre altri 1.538 sono stati erogati al 50%, per 2,5 milioni di euro. Restano 2,5 milioni di capitale riconosciuto ancora da liquidare, legati a situazioni particolari.

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“Non sono annunci o promesse, ma soldi realmente arrivati ai cittadini. A questo risultato ho contribuito personalmente, attraverso un lavoro costante di interlocuzione con il Ministero dell’Economia e nelle sedi parlamentari, anche nel mio ruolo di vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera. Un impegno portato avanti in raccordo con il nostro Governo, che non si è fermato ai pagamenti già effettuati, ma è proseguito anche attraverso atti parlamentari, tra cui l’Ordine del Giorno 9/02184-A/004, per affrontare le situazioni ancora irrisolte – prosegue Cannata – È questo il modo in cui intendiamo fare politica: seguire i problemi, confrontarci con le istituzioni competenti e lavorare per ottenere risultati concreti. Mi fa piacere che oggi ci sia tanta attenzione sulla vicenda, ma è altrettanto giusto ricordare che dal terremoto del 1990 a oggi si sono succeduti 22 Governi, compreso quello attuale. Per oltre trent’anni si sono alternate maggioranze di centrodestra, centrosinistra e Governi sostenuti anche dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle. E allora una domanda è legittima: perché chi oggi presenta disegni di legge e pretende nuovi interventi normativi non ha risolto queste problematiche quando le proprie forze politiche erano al Governo? Perché non sono state trovate allora soluzioni definitive anche per i cittadini che non avevano presentato domanda nei termini previsti? Avrebbero avuto la possibilità di intervenire, di proporre norme e di affrontare queste situazioni. Eppure, dopo decenni, migliaia di cittadini attendono ancora risposte. Con questo Governo, invece, abbiamo lavorato fin dall’inizio per ottenere risultati concreti. In questi quattro anni abbiamo seguito la vicenda nelle sedi istituzionali e contribuito a far avanzare i rimborsi, fino ai pagamenti effettuati nel dicembre 2024. Oggi, mentre qualcuno continua ad annunciare ciò che vorrebbe fare, noi possiamo ricordare ciò che abbiamo già contribuito a realizzare insieme al Governo Meloni. Questo non significa che il problema sia completamente risolto. Restano situazioni complesse, come quelle dei contribuenti deceduti, dei contenziosi sugli importi e delle posizioni soggette alla normativa europea sugli aiuti di Stato”.

Ci sono inoltre 22.849 istanze rigettate perché presentate oltre il termine del 1° marzo 2010. “È un problema che non nasce oggi e che i Governi precedenti non hanno risolto definitivamente. Anche per coloro che non avevano presentato domanda nei termini previsti stiamo seguendo gli approfondimenti necessari per individuare eventuali soluzioni giuridicamente e finanziariamente sostenibili. È una questione delicata, che richiede tempo, serietà e il rispetto delle regole. Sarebbe irresponsabile alimentare aspettative senza aver prima definito un percorso concretamente attuabile – conclude il vicepresidente della commissione Bilancio -. Rispetto profondamente l’impegno dell’associazione Sisma ’90 e di tutti i cittadini che continuano a chiedere il riconoscimento dei propri diritti. La loro battaglia non ha colore politico e merita la massima attenzione. Ma proprio per rispetto verso queste persone ritengo che sia arrivato il momento di distinguere i fatti dalla propaganda. Ben venga la collaborazione di tutti, ma nessuno può cancellare il lavoro svolto e i risultati ottenuti con il nostro Governo Meloni. Rivendico il lavoro portato avanti personalmente, le interlocuzioni istituzionali e i risultati concreti ottenuti insieme al Governo. Dopo 36 anni, la differenza tra gli annunci e i risultati è semplice. E i pagamenti già effettuati sono un risultato concreto che nessuno può cancellare. Continuerò a seguire personalmente questa vicenda, con la stessa determinazione dimostrata finora, senza fare promesse facili e senza alimentare illusioni”.