Sisma ’90: il tempo delle chiacchiere è finito. I rimborsi li ha erogati il nostro Governo Meloni

“Capisco l’imbarazzo di chi per anni ha fatto promesse, senza mai riuscire a trasformarle in risultati. Ma oggi i cittadini delle province colpite dal sisma del 1990 non hanno bisogno di polemiche o di comunicati autocelebrativi: hanno finalmente visto i rimborsi accreditati sui propri conti correnti dopo 35 anni. E questo è avvenuto grazie al lavoro concreto messo in campo dal sottoscritto con il nostro Governo Meloni e alla determinazione di questa maggioranza, non certo per effetto di note stampa o tavoli infiniti senza sbocchi”. Lo dichiara l’on. Luca Cannata, vicepresidente della commissione Bilancio e deputato di maggioranza, tornando sulla questione dei rimborsi per il sisma del ’90.

“Il Governo ha completato, in larghissima parte, l’erogazione dei rimborsi per chi aveva presentato istanza entro il 2010: un risultato storico, atteso da decenni, che altri avevano soltanto promesso. Ora, con lo stesso approccio concreto, stiamo lavorando per verificare – con responsabilità e attenzione alle coperture – se e come sia possibile estendere i rimborsi anche a chi non aveva presentato domanda nei termini”. “Le opposizioni si intestino pure le dichiarazioni – conclude – noi continuiamo a firmare gli atti, ottenere impegni ufficiali e produrre risultati. È questa la differenza tra chi governa e chi commenta”.



