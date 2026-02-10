Sisma 90, Siracusa chiama le altre province: strategia comune sui rimborsi

Si è svolto questa mattina, alle ore 9.30, nei locali del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, un incontro definito costruttivo e propositivo tra il presidente Michelangelo Giansiracusa e una delegazione in rappresentanza dei contribuenti composta dal professor Giuseppe Galletta, segretario provinciale del PCI, e da Marco Gambuzza, esponente del comitato provinciale e regionale del partito.

Nel corso del confronto è stata condivisa la necessità di unire le forze delle tre province coinvolte nella vicenda dei rimborsi Irpef legati al Sisma 90, con l’obiettivo di ottenere giustizia ed equità per tutti i contribuenti cosiddetti “leali”: lavoratori dipendenti e assimilati, pensionati e lavoratori autonomi. Tra i punti affrontati anche la proposta di convocare un consiglio interprovinciale e la centralità del tavolo ministeriale, ritenuto fondamentale per sollecitare l’approvazione di un disegno di legge risolutivo.

Nel frattempo è stata annunciata un’assemblea pubblica aperta alla cittadinanza che si terrà giovedì 12 febbraio alle ore 18 ad Augusta, in piazza Duomo. All’incontro sono stati invitati anche i candidati alla carica di sindaco e i candidati al consiglio comunale.

Dal PCI provinciale arriva inoltre un nuovo appello all’unità rivolto a tutto il mondo politico, dalle forze di sinistra a quelle di destra passando per il centro, oltre che alle organizzazioni sindacali, alle associazioni di categoria, alla stampa e alla cittadinanza. L’obiettivo è sostenere con forza l’approvazione del disegno di legge presentato o di provvedimenti legislativi analoghi che prevedano il rimborso a tutti i contribuenti leali o ai loro eredi.

Nel documento si chiede inoltre all’Agenzia delle Entrate, sia a livello territoriale che nazionale, di procedere alla liquidazione immediata di tutte le istanze presentate entro il primo marzo 2010 e di predisporre le procedure necessarie per rimborsare l’Irpef ritenuta non dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992.

Secondo i promotori dell’iniziativa, i contribuenti coinvolti attendono da anni risposte concrete e rivendicano semplicemente il riconoscimento di un principio di giustizia ed equità fiscale.