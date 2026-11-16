Sisma ’90, Siracusa e Ragusa convocano il Tavolo interprovinciale

Politica · Libero consorzio

I presidenti dei Liberi Consorzi Comunali di Siracusa e Ragusa, Michelangelo Giansiracusa e Maria Rita Schembari, hanno convocato per lunedì 23 novembre, alle ore 9.30, in videoconferenza, un Tavolo tecnico interprovinciale dedicato alla questione del Sisma ’90 e ai rimborsi fiscali ancora attesi da numerosi cittadini e imprese.

All’incontro sono stati invitati i parlamentari nazionali delle province di Siracusa, Ragusa e Catania, i rappresentanti delle istituzioni locali, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e i rappresentanti dei contribuenti interessati.

L’iniziativa si inserisce nel percorso istituzionale già avviato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso il Tavolo tecnico ministeriale al quale hanno partecipato anche i rappresentanti dei Liberi Consorzi di Siracusa e Ragusa e della Città Metropolitana di Catania.

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L’obiettivo è rafforzare il coordinamento istituzionale, approfondire le questioni ancora aperte e individuare iniziative condivise per giungere a soluzioni concrete.

“Abbiamo già partecipato attivamente ai lavori del Tavolo ministeriale e intendiamo dare continuità a quel percorso – dichiarano congiuntamente Giansiracusa e Schembari –. La questione del Sisma ’90 richiede un impegno unitario, al di là delle appartenenze politiche, per arrivare finalmente a risposte concrete per i cittadini e le imprese dei nostri territori”.

Il Tavolo del 23 novembre rappresenterà un’occasione di confronto per condividere lo stato dell’arte e concordare le successive iniziative da sottoporre all’attenzione del Governo nazionale e degli organismi competenti.