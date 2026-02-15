Sistema di prevenzione del rischio sui beni culturali. Granata: “in Sicilia è stato smantellato”

Riceviamo e pubblichiamo una nota del presidente di Articolo 9, Fabio Granata, sul sistema di prevenzione del rischio sui beni culturali, che l’ex assessore comunale ritiene essere stato smantellato dalla Sicilia.

“C’è un fatto che dovrebbe far riflettere tutti. Mentre lo Stato rafforza la prevenzione attraverso l’Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, la Sicilia oggi non dispone di alcun sistema regionale operativo di monitoraggio integrato del rischio per il proprio patrimonio culturale. Eppure, quel sistema lo avevamo. Non era un’idea. Non era un progetto sulla carta. Era una infrastruttura reale, funzionante, finanziata e completata. Tra il 2001 e il 2008 il Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro realizzò la Carta del Rischio del Patrimonio Culturale Siciliano, con 4 milioni di euro di fondi europei con il coordinamento dell’architetto Guido Meli. Un sistema che aveva: censito oltre 10.000 beni; redatto 2.500 schede di vulnerabilità; analizzato migliaia di edifici sotto il profilo sismico;creato un Sistema Informativo Territoriale georeferenziato; sviluppato algoritmi per il calcolo del rischio individuale e territoriale; reso disponibile una piattaforma WebGIS interrogabile in tempo reale.

Era, di fatto, la “cartella clinica” dei monumenti siciliani. In caso di terremoto o frana, bastava cliccare sull’epicentro per sapere quali beni erano coinvolti e in quale ordine intervenire. Uno strumento essenziale in una regione: ad alta sismicità, con 9 comuni su 10 esposti a rischio frane, con uno dei patrimoni culturali più vasti d’Europa. Era un sistema più avanzato, all’epoca, di quello nazionale… Poi è stato smantellato. Dal 2010 in avanti: il SIT è stato chiuso, il portale oscurato, il personale tecnico disperso, il progetto di aggiornamento non finanziato. Non perché non funzionasse. Non perché fosse inutile. Ma perché non si è voluto garantirne la normale manutenzione evolutiva.

Il 31 maggio 2022, nella seduta n. 341 della XVII Legislatura dell’Assemblea Regionale Siciliana, un’interrogazione parlamentare ha denunciato formalmente la chiusura della Carta del Rischio e la perdita dell’infrastruttura realizzata con fondi europei. A quell’interrogazione non è seguito alcun ripristino operativo.Nessun piano strutturato. Nessuna riattivazione del sistema. Nessuna alternativa. Oggi la Sicilia affronta emergenze sismiche e idrogeologiche senza uno strumento integrato di prevenzione. Questo non è un problema tecnico. È una scelta politica. È la scelta di rinunciare alla programmazione per inseguire l’emergenza.

È la scelta di disperdere competenze e investimenti pubblici. È la scelta di lasciare il patrimonio culturale — che è identità, economia, turismo, memoria — esposto a un rischio maggiore. La prevenzione non è un lusso. È responsabilità istituzionale. La Sicilia aveva anticipato il modello nazionale. Aveva investito risorse europee. Aveva costruito un’infrastruttura d’eccellenza. Oggi non ha nulla. E la domanda non è più tecnica.

È politica: chi si assume la responsabilità di avere smantellato un sistema strategico per la tutela del patrimonio culturale siciliano? E soprattutto: quando si intende ripristinare un sistema regionale di monitoraggio del rischio degno di questo nome? Perché in una terra fragile come la Sicilia, l’assenza di prevenzione non è neutrale. È rischio”.