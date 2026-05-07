Sistema Siracusa, la Procura Generale in Cassazione: nel mirino le assoluzioni dei consulenti tecnici

Il “Sistema Siracusa” approda nuovamente in Cassazione. La Procura Generale della Corte d’Appello di Messina ha infatti presentato ricorso contro la sentenza di secondo grado che aveva assolto tre consulenti tecnici coinvolti nell’inchiesta: Mauro Verace, Vincenzo Naso e Salvatore Maria Pace. Il ricorso punta all’annullamento delle assoluzioni pronunciate in appello, contestando duramente l’impianto motivazionale della sentenza.

Secondo la Procura Generale, la Corte d’Appello avrebbe interpretato in modo errato il reato di corruzione in atti giudiziari, spezzando artificialmente quello che, per l’accusa, era invece un meccanismo unitario. Al centro della contestazione c’è il rapporto tra le nomine dei consulenti da parte del pm Giancarlo Longo, le consulenze tecniche rese nei procedimenti giudiziari e la successiva liquidazione dei compensi.

Per la Procura, la sequenza “nomina-consulenza-pagamento” non può essere letta come una semplice dinamica amministrativa. Il compenso riconosciuto ai consulenti, infatti, rappresenterebbe il vero “prezzo” della corruzione: tecnici scelti non per indipendenza o competenza, ma per fornire elaborati ritenuti funzionali agli interessi del sistema costruito attorno agli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore.

Nel ricorso si sostiene che Longo avrebbe utilizzato la propria funzione pubblica e perfino risorse dello Stato per ottenere consulenze “pilotabili”, finalizzate a favorire specifici interessi imprenditoriali e giudiziari.

La Procura Generale contesta poi la logicità della sentenza d’appello. Da un lato, infatti, la Corte avrebbe riconosciuto che le nomine dei consulenti venivano fortemente “caldeggiate” dagli stessi Amara e Calafiore; dall’altro avrebbe escluso l’esistenza di un accordo corruttivo tra i professionisti e il sistema.

Per i magistrati messinesi si tratta di una contraddizione evidente. Anche perché, secondo il ricorso, dagli atti emergerebbero elementi che dimostrerebbero come i consulenti ricevessero bozze già predisposte dagli avvocati, poi confluite negli elaborati ufficiali depositati nei procedimenti. In particolare, vengono richiamate dichiarazioni dello stesso Amara, secondo cui Giuseppe Calafiore avrebbe fatto pervenire materiali e indicazioni a Salvatore Maria Pace per orientare il contenuto delle consulenze.

Un altro punto centrale riguarda l’elemento psicologico. La Procura Generale ritiene infatti che la Corte d’Appello abbia escluso troppo facilmente la consapevolezza dei consulenti. Secondo il ricorso, i tecnici non potevano ignorare il contesto in cui operavano, caratterizzato – si legge – da una “corruttela sistematica”.

A rendere evidente il quadro, secondo l’accusa, sarebbero stati anche i quesiti formulati dal pm Longo, considerati “eccentrici” rispetto alle normali prassi investigative e orientati a favorire gruppi imprenditoriali specifici, tra cui Open Land, Cisma Ambiente e il gruppo Frontino.

La Procura Generale chiede dunque alla Cassazione di annullare la sentenza d’appello nelle parti relative alle assoluzioni dei tre consulenti, sostenendo che le motivazioni della Corte contrastino con gli elementi documentali e dichiarativi emersi durante il processo.

Il nuovo passaggio in Cassazione riapre così uno dei filoni più delicati dell’inchiesta sul “Sistema Siracusa”, il presunto intreccio tra magistratura, professionisti, politica e interessi economici che per anni ha segnato la vita giudiziaria e istituzionale del territorio siracusano.