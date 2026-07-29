Sistema Siracusa. L’Ordine revoca la sospensione per Calafiore, ma resta la radiazione

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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa ha revocato, con effetto immediato, la sospensione dall’esercizio professionale disposta nei confronti di Giuseppe Calafiore per la mancata presentazione del Modello 5 alla Cassa Forense. Il provvedimento, però, riguarda esclusivamente la sospensione collegata agli adempimenti previdenziali: Calafiore ha infatti regolarizzato la propria posizione, provvedendo alla presentazione del Modello 5 e al pagamento degli arretrati.

Calafiore è stato uno dei principali protagonisti delle vicende giudiziarie legate al cosiddetto “Sistema Siracusa”, assieme all’avvocato Piero Amara e la nuova delibera dell’Ordine interviene esclusivamente sul profilo amministrativo e previdenziale e non modifica, al momento, la sua posizione disciplinare.

A chiarire la portata della decisione è il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa, Antonio Randazzo: “Il collega risultava sospeso anche per la mancata presentazione del Modello 5, cioè la comunicazione obbligatoria dei dati reddituali e del volume d’affari Iva che avvocati e praticanti iscritti devono trasmettere ogni anno alla Cassa Forense. Solo questa sospensione è stata revocata. Per il resto rimane tutto invariato”.

Calafiore resta infatti radiato dall’Ordine degli Avvocati e contro il provvedimento disciplinare è stato presentato ricorso in Cassazione, sul quale non è ancora intervenuta una decisione definitiva. La revoca della sospensione per il Modello 5 non comporta quindi, allo stato, il ritorno all’esercizio della professione perché la radiazione continua a produrre i propri effetti in attesa dell’esito del giudizio davanti alla Suprema Corte.

Qualora la Cassazione dovesse accogliere il ricorso contro la radiazione, Calafiore avrebbe però già sanato la posizione relativa agli obblighi previdenziali che aveva determinato l’ulteriore sospensione e potrebbe quindi tornare a esercitare, salvo eventuali altri impedimenti.