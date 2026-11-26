Cronaca · suprema corte

Il processo sul cosiddetto “Sistema Siracusa” approda in Cassazione e il Comune di Siracusa prosegue la propria azione giudiziaria come parte civile. Il settore Avvocatura di Palazzo Vermexio ha confermato l’incarico all’avvocato Davide Bruno, già difensore del Comune nei precedenti gradi di giudizio.

Il nuovo passaggio arriva dopo la sentenza della Corte d’Appello di Messina del 28 aprile 2025, le cui motivazioni, depositate l’11 marzo scorso, avevano ridisegnato il perimetro delle responsabilità penali rispetto al verdetto di primo grado. Lo scorso 24 luglio sono stati infatti notificati al legale del Comune sei ricorsi contro la sentenza di secondo grado, impugnata per molteplici motivi. L’avvocato Bruno ha formalmente rappresentato all’amministrazione l’interesse concreto dell’ente a partecipare anche al giudizio di legittimità, sia per resistere ai ricorsi degli imputati sia per sostenere l’impugnazione della pubblica accusa, con particolare riferimento alle statuizioni relative al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali.

Il processo d’appello si era concluso con quattro condanne e 5 assoluzioni e prescrizioni, e sul capitolo delle consulenze tecniche si è concentrato il ricorso della Procura generale di Messina, che ha chiesto alla Cassazione l’annullamento delle assoluzioni di Verace, Naso e Pace, contestando l’interpretazione del reato di corruzione in atti giudiziari e la tenuta logica delle motivazioni della sentenza d’appello.

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Il Comune, costituitosi parte civile già in primo grado, intende dunque tutelare le proprie ragioni risarcitorie anche davanti alla Suprema Corte. La spesa prevista per l’assistenza legale sarà ripartita tra le annualità 2026 e 2027, con un primo fondo spese di 4.669 euro e il pagamento del saldo alla conclusione dell’incarico.

A quasi nove anni dagli arresti del febbraio 2018, l’inchiesta nata attorno alle figure degli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore e dell’ex magistrato Giancarlo Longo non ha ancora esaurito il proprio percorso giudiziario. Sarà ora la Cassazione a pronunciarsi sulle impugnazioni della sentenza d’appello.