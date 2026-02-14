Sit in di Spi-Cgil di Siracusa. Vaccaro: “per difendere il diritto alla salute”

Martedi 17 febbraio alle 10 si terrà un sit-in sotto la sede dell’Asp di corso Gelone 17 per denunciare il progressivo deterioramento dei servizi sanitari nella provincia e per chiedere interventi urgenti a tutela della salute pubblica.

“Negli ultimi anni, il territorio siracusano ha visto un crescente depotenziamento delle strutture ospedaliere, una riduzione del personale sanitario e tempi d’attesa lunghi e inaccettabili per visite, esami diagnostici e prestazioni essenziali. I pronto soccorso rimangono un girone infernale a causa della estrema carenza di personale medico – dice Enzo vaccaro segretario generale Spi-Cgil Siracusa – Il Pronto soccorso di Siracusa, il più grande della provincia con accessi quotidiani di circa 200 persone nelle 24 ore che dovrebbe avere 22 medici ne ha soltanto cinque. Eroi! La medicina di prossimità che non decolla, le 12 case di comunità e i quattro Ospedali di comunità, previsti proprio anche per decongestionare i pronto soccorso, che non saranno terminati entro le date previste (31 marzo per gli ospedali di comunità e 30 giugno per le case di comunità) non fanno altro che aggravare la già precaria situazione. L’obiettivo è riportare al centro dell’agenda politica la questione della sanità siracusana e rivendicare investimenti concreti, stabilizzazione e aumento del personale, potenziamento dei presidi territoriali e trasparenza nella gestione delle risorse. Non chiediamo privilegi, ma il rispetto dei diritti costituzionali di ogni cittadino. La salute non può essere un lusso né una questione geografica”.