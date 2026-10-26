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Sit-in ex Cogesi all’Isab Sud: Zappulla di Sinistra Italiana-Avs incontra i sindacati

di Oriana Gionfriddo ·
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Sit-in ex Cogesi all’Isab Sud: Zappulla di Sinistra Italiana-Avs incontra i sindacati

“Stamattina abbiamo partecipato al sit-in dei lavoratori ex Cogesi alla portineria dello stabilimento Isab Sud. A loro si sono uniti gli operai di altre categorie: metalmeccanici, pontisti e coibentatori, strumentisti, elettricisti e meccanici in un gesto di grande solidarietà.”

Così Sebastiano Zappulla, segretario provinciale Sinistra Italiana-Avs


“La richiesta dei lavoratori ex Cogesi è quella di poter tornare a lavorare. Al presidio abbiamo incontrato i rappresentanti sindacali di categoria che ci hanno illustrato il punto della situazione. – dice – Che in estrema sintesi è questo: un’azienda ha perso il contratto, un’altra lo ha vinto, nel passaggio del contratto 45 operai sono risultati in esubero e hanno perso il posto di lavoro. Questo succede in un’area industriale profondamente in crisi, che qualcuno si ostina a non vedere, nel silenzio delle istituzioni locali e nel disinteresse dei rappresentanti politici del territorio.”
“Noi invece c’eravamo, per fare sentire ai lavoratori la vicinanza, la solidarietà e il totale sostengo di Alleanza Verdi e Sinistra. Continueremo a seguire la vertenza nell’auspicio che si possa trovare una soluzione per tutti i lavoratori, nessuno escluso. e poi conclude Zappulla – Col partito nazionale valuteremo quali iniziative assumere a sostegno della lotta dei lavoratori ex Cogesi”

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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