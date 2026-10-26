Sit-in ex Cogesi all’Isab Sud: Zappulla di Sinistra Italiana-Avs incontra i sindacati

Attualità · VERTENZA EX COGESI

“Stamattina abbiamo partecipato al sit-in dei lavoratori ex Cogesi alla portineria dello stabilimento Isab Sud. A loro si sono uniti gli operai di altre categorie: metalmeccanici, pontisti e coibentatori, strumentisti, elettricisti e meccanici in un gesto di grande solidarietà.”

Così Sebastiano Zappulla, segretario provinciale Sinistra Italiana-Avs



“La richiesta dei lavoratori ex Cogesi è quella di poter tornare a lavorare. Al presidio abbiamo incontrato i rappresentanti sindacali di categoria che ci hanno illustrato il punto della situazione. – dice – Che in estrema sintesi è questo: un’azienda ha perso il contratto, un’altra lo ha vinto, nel passaggio del contratto 45 operai sono risultati in esubero e hanno perso il posto di lavoro. Questo succede in un’area industriale profondamente in crisi, che qualcuno si ostina a non vedere, nel silenzio delle istituzioni locali e nel disinteresse dei rappresentanti politici del territorio.”

“Noi invece c’eravamo, per fare sentire ai lavoratori la vicinanza, la solidarietà e il totale sostengo di Alleanza Verdi e Sinistra. Continueremo a seguire la vertenza nell’auspicio che si possa trovare una soluzione per tutti i lavoratori, nessuno escluso. e poi conclude Zappulla – Col partito nazionale valuteremo quali iniziative assumere a sostegno della lotta dei lavoratori ex Cogesi”