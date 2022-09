Sit-in per chiedere le dimissioni di Granata, lui risponde: “Siete nulla mischiato con niente”. Italia: “I problemi sono altri”

“Nulla mischiato con niente”. Così su Facebook Fabio Granata, assessore alla Cultura e legalità, risponde al sit-in di ieri in piazza Archimede, sotto la Prefettura di Siracusa, organizzato per chiedere le sue dimissioni dopo lo spintone che lo ha visto protagonista durante l’inaugurazione della targa dedicata a Elio Vittorini in viale Vittorio Veneto.

“Non può rappresentare la legalità”, dice Marco Gambuzza del Pci che ha organizzato la manifestazione. Tutte d’accordo (o quasi) le forze d’opposizione che si sono riunite ieri.

“La violenza verbale e fisica di un rappresentante delle istituzioni cittadine non ammette scuse né può limitarsi a delle scuse”, continua Michele Mangiafico, leader di Civico 4, presente insieme con altre forze politiche: Pd con Santino Romano , PCI con Marco Gambuzza, Consulta Civica con Damiano De Simone, Forza Italia con Gianmarco Vaccarisi , Italia Viva con Salvatore Piccione, Giovani Democratici con Angelo Greco, Prima l’Italia con Alessandro Cotzia.

Una manifestazione che così Granata commenta sui social: “A Siracusa la politica e il teatro hanno storicamente condiviso uno stesso spazio pubblico: le assemblee dei cittadini, chiamati a prendere le decisioni più importanti, così come le rappresentazioni di tragedie e commedie, che rispecchiavano la discussione sul bene comune e sui valori per i quali vivere e morire, si svolgevano nello stesso luogo: il Teatro greco. In questi giorni si assiste invece a delle farse, promosse da guitti e casi umani in cerca di notorietà, in cui si maramaldeggia” sul nulla, lanciando accuse prive di senso e che scivolano sul piano inclinato della mia indifferenza. Poveretti, anzi, “mischini”… sono il nulla mischiato con il niente”.

A gettare acqua sul fuoco ci pensa il primo cittadino, Francesco Italia, il primo a chiedere le scuse all’intera città per la scena poco gradevole, ma che adesso si dice impegnato a fare la vera politica.

“Con tutti i problemi che ci sono in città – ha dichiarato oggi ai giornalisti al termine di una conferenza stampa – ad esempio il caro bollette che sta uccidendo il tessuto economico locale io non posso credere che si parli solo di questo. Fermo restando che le scuse ci sono state già sia da me sia dall’assessore – e poi conclude – Spendo molto tempo ad ascoltare i cittadini e sono molto preoccupato. C’è chi rischia davvero di dover chiudere attività commerciali mentre l’attenzione è focalizzata solo su quell’episodio. Si pensi anche alle cose importanti, che sono i veri argomenti della politica”