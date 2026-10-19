Siulp Siracusa, Giuffrida nominato referente dei funzionari della Polizia di Stato

Attualità · SIULP SIRACUSA

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Francesco Giuffrida è il nuovo referente dei funzionari della Polizia di Stato iscritti al Siulp di Siracusa. Nel corso dell’ultimo direttivo provinciale del Siulp aretuseo, Francesco Giuffrida, Commissario Capo della Polizia di Stato e Dirigente della Polizia Stradale di Siracusa, è stato nominato Responsabile dei Funzionari della Polizia di Stato iscritti al Siulp in questa provincia.

Francesco Giuffrida, da sempre un quadro direttivo del Siulp siracusano, con riconosciute doti di umanità, di professionalità e di attaccamento al Sindacato, collaborerà il Segretario Provinciale del Siulp, Tommaso Bellavia, nelle politiche che riguardano i Funzionari e i Dirigenti della Polizia di Stato che fanno riferimento al Siulp siracusano.