Skating in line Priolo, Andrea Bianchi si laurea campione nazionale

Pattinaggio: la Skating in line Priolo porta ancora in alto i colori della città. Lo scorso fine settimana ad Elmas, in provincia di Cagliari, si sono svolti i Campionati Italiani di pattinaggio corsa, categoria Ragazzi 13/14 anni, e il Trofeo Skate Italia per la categoria R12, che riunisce i migliori atleti nazionali.

Con i colori dell’ASD Skating in line Priolo si è distinto Andrea Bianchi, categoria R12, che ha fatto registrare il miglior tempo nella gara del giro crono ad atleti contrapposti, conquistando la medaglia d’oro. Risultati che confermano la tradizione di eccellenza dell’associazione priolese: nel suo palmares figurano due titoli nazionali e un titolo europeo conquistati da Adam Maiorca, che ha rappresentato l’Italia anche ai Campionati Mondiali in Cina, due titoli nazionali con Gioele Siringo e diverse medaglie con Sofia Guercio e Chiara Di Pasquale.

Il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte si congratulano con tutti i ragazzi per l’impegno quotidiano e ringraziano le famiglie che li sostengono, portando in alto il nome di Priolo Gargallo in Italia e in Europa.

“Grazie allo straordinario impianto del Pattinodromo di Priolo e al supporto dell’Amministrazione, insieme ai ragazzi e alle loro famiglie siamo una grande squadra e riusciamo a primeggiare tra le tante ASD italiane” – dichiara la Skating in line Priolo.