“SLA: Solo Lui può Aiutarci” del siracusano Bisicchia al Salone Internazionale del Libro di Torino

Dopo aver superato l’iter di selezione, il libro di Salvatore Bisicchia “SLA: Solo Lui può Aiutarci” approda al Salone Internazionale del libro di Torino, uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi d’Europa. Un riconoscimento significativo per un’opera che sta già toccando il cuore di molti lettori.

Il volume racconta, attraverso un linguaggio semplice e diretto, il percorso di rinascita dell’autore dopo la diagnosi di SLA e il coma. Una testimonianza che intreccia fede, dolore e speranza, mostrando come la vita possa ritrovare luce anche nei momenti più oscuri.

“Questo riconoscimento non rappresenta un punto di arrivo ma un trampolino di lancio. Attraverso il libro, e questa vetrina prestigiosa, spero di poter raggiungere e dare speranza a un pubblico ancora più vasto ed eterogeneo. Spero di poter essere d’aiuto a quanti sono nella solitudine e nella disperazione perché colpiti dalla scure della malattia o da un dispiacere inaspettato” ha affermato l’autore, Salvatore Bisicchia.

Oltre questa opera principale, Bisicchia ha realizzato un libretto devozionale “Non siamo tutti “muti raveru” Viva Sammasrianu!” già disponibile on line e “Un Calendario Francescano” di prossima uscita.