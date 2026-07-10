SLP CISL Siracusa: “Bene le 20 stabilizzazioni nella Rete Corriere. Ora Poste Italiane trasformi in full time i 25 part-time involontari”

Le venti stabilizzazioni realizzate nella nuova Rete Corriere rappresentano un importante risultato per il territorio siracusano e la dimostrazione concreta che il confronto sindacale, quando è fondato sulla responsabilità, sulla contrattazione e sulla tutela del lavoro, è in grado di produrre risposte concrete per i lavoratori.

È quanto afferma la SLP CISL Siracusa, dopo le notizie apparse, rivendicando con soddisfazione un traguardo reso possibile dagli accordi sottoscritti a livello nazionale sulla riorganizzazione della Rete Corriere di Poste Italiane.

“Le venti stabilizzazioni rappresentano una conquista significativa – dichiara Salvo Gibilisco, Segretario Territoriale della SLP CISL Siracusa – perché restituiscono dignità, prospettive e serenità a venti lavoratori e alle loro famiglie. È la conferma che un sindacato serio, credibile e responsabile, attraverso il dialogo e la contrattazione, può ottenere risultati concreti.”

Per la SLP CISL, tuttavia, questo importante risultato non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase nella quale affrontare con determinazione le criticità ancora aperte nel settore recapito che Mercato Privati

“Il nostro senso di responsabilità – prosegue Gibilisco – ci impone di guardare subito ai lavoratori che attendono ancora una risposta concreta. Nella provincia di Siracusa sono circa 25 i dipendenti, tra Recapito e Mercato Privati, che continuano a prestare servizio con un contratto di part-time involontario. Sono lavoratrici e lavoratori che da anni garantiscono professionalità, disponibilità e senso di appartenenza all’azienda e che meritano finalmente il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo pieno.”

Inoltre prosegue Gibilisco “come il contesto economico e sociale renda ormai improcrastinabile un intervento strutturale nel territorio Siracusano.

“Il continuo aumento del costo della vita e la perdita del potere d’acquisto stanno mettendo in difficoltà migliaia di famiglie. In questo scenario mantenere decine di lavoratori in un part-time non scelto significa perpetuare una condizione di precarietà economica e sociale che non è più accettabile.”

Per la SLP CISL il part-time involontario rappresenta una forma di precarietà che limita le prospettive di vita di molti lavoratori. Dietro quei venticinque contratti ci sono persone, famiglie, mutui, figli e progetti di vita che meritano certezze e stabilità. Non si tratta di numeri o percentuali di organico, ma di donne e uomini che ogni giorno contribuiscono con professionalità e senso del dovere alla qualità dei servizi offerti da Poste Italiane.

“Se oggi celebriamo con soddisfazione le stabilizzazioni ottenute grazie agli accordi sindacali – dichiara Salvo Gibilisco– con la stessa determinazione chiediamo a Poste Italiane di completare questo percorso di valorizzazione delle proprie risorse umane. Trasformare i part-time involontari in full-time non è soltanto una scelta organizzativa: è un investimento sulle persone, sulla qualità del servizio e sul futuro dell’azienda.”

La SLP CISL Siracusa chiede pertanto che già nei prossimi incontri sindacali venga avviato un confronto concreto finalizzato alla trasformazione dei contratti part-time involontari in rapporti di lavoro a tempo pieno, rafforzando contestualmente gli organici sia nel settore Recapito sia negli Uffici Postali della provincia di Siracusa.

Le stabilizzazioni hanno dimostrato che, quando c’è la volontà, i risultati arrivano. Adesso è il momento di compiere il passo successivo. Le lavoratrici e i lavoratori non chiedono privilegi, ma il giusto riconoscimento del lavoro che svolgono ogni giorno con competenza, responsabilità.