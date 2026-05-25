Smantellata piazza di spaccio a Rosolini: arrestati padre e figlio

I Carabinieri della Stazione di Rosolini, coadiuvati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e da unità cinofile per la ricerca di armi e droga del Nucleo Cinofili di Nicolosi, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla detenzione illegale di armi e munizioni, hanno smantellato una piazza di spaccio allestita in un immobile di viale Kennedy.

Nel corso dell’operazione sono stati arrestati per detenzione a fino di spaccio di sostanze stupefacenti, alterazione di armi e detenzione illegale di armi e munizioni, un 49enne e il figlio 27enne, entrambi con precedenti per reati in materia di armi e stupefacenti.

I Carabinieri, dopo prolungati servizi di osservazione, hanno fatto irruzione in uno stabile di viale Kennedy sorprendendo i due uomini: il 49enne ha cercato di disfarsi dello stupefacente gettandolo dal tetto ma la sostanza, del tipo cocaina, già suddivisa in dosi, è stata recuperata e sottoposta a sequestro; il figlio 27enne ha cercato invece di darsi alla fuga sui tetti, impugnando una carabina, ma è stato prontamente bloccato dai Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori.

Dai successivi accertamenti è emerso che l’arma, originariamente ad aria compressa, era stata modificata per essere resa offensiva. Nel corso della perquisizione, estesa a pertinenze e terreni, sono stati rinvenuti e sequestrati munizioni e ulteriori 400 grammi tra cocaina, hashish, eroina e marijuana oltre a materiale vario per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente.