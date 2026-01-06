SMS truffa, la Polizia di Stato mette in guardia i cittadini

La Questura di Siracusa attraverso i propri canali social lancia un nuovo allarme contro le truffe telefoniche che continuano a colpire numerosi cittadini attraverso l’invio di SMS ingannevoli. Nel mirino, in particolare, i messaggi che invitano a contattare con urgenza numeri che iniziano per 892 o 893.

La Polizia di Stato spiega che si tratta di numerazioni a valore aggiunto che, una volta richiamate, non forniscono alcuna comunicazione utile o istituzionale ma mettono l’utente in attesa, facendo lievitare rapidamente il costo della chiamata e prosciugando il credito residuo. Una vera e propria trappola, studiata per sfruttare la fretta e la preoccupazione di chi riceve il messaggio.

La Polizia invita i cittadini alla massima prudenza e ricorda alcune semplici regole per difendersi da questo tipo di raggiri. In primo luogo, diffidare sempre dei messaggi che creano un senso di urgenza: enti pubblici e istituzionali come CUP, ASL o INPS non utilizzano mai numeri a pagamento per comunicazioni ufficiali. È fondamentale inoltre verificare il mittente: se il numero è sconosciuto, è consigliabile non richiamare e controllare online eventuali segnalazioni o feedback di altri utenti.

Infine, una volta individuato il tentativo di truffa, è importante bloccare immediatamente il numero e segnalarlo alle autorità competenti attraverso il sito ufficiale della Polizia Postale, all’indirizzo www.commissariatodips.it.

L’appello della Questura è chiaro: attenzione ai messaggi sospetti e nessuna chiamata impulsiva. La prevenzione resta l’arma più efficace per evitare di cadere nella rete dei truffatori.