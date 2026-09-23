Social, clienti e autocelebrazioni: stretta dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa

Attualità · Circolare

Dai post sui social alle interviste, dalla pubblicizzazione delle cause vinte ai rapporti con i giornalisti, fino alle modalità utilizzate per acquisire nuovi clienti. L’Ordine degli Avvocati di Siracusa torna a richiamare gli iscritti al rispetto delle regole deontologiche nella comunicazione pubblica e lo fa con una circolare approvata dal Consiglio. Non si tratta di nuove fattispecie disciplinari, è lo stesso Consiglio a precisarlo: il documento ha carattere ricognitivo ed esemplificativo e prosegue il percorso avviato con una precedente nota del 4 novembre 2025. Questa volta, però, il richiamo diventa decisamente più dettagliato.

A distanza di quasi un anno, il Coa ritiene necessario “ribadire e ulteriormente specificare” le indicazioni già impartite, anche alla luce delle situazioni che possono concretamente presentarsi attraverso i nuovi strumenti di comunicazione e dei principi elaborati dalla giurisprudenza disciplinare. La finalità dichiarata è preventiva: indicare agli iscritti quali comportamenti potrebbero entrare in contrasto con il Codice deontologico.

Uno dei capitoli principali riguarda la promozione dell’attività professionale: l’avvocato può comunicare al pubblico l’attività svolta, l’organizzazione dello studio, le specializzazioni e i titoli posseduti, ma l’informazione non deve trasformarsi in comunicazione “prevalentemente promozionale o captativa”. Sotto la lente finiscono l’utilizzo di formule autoelogiative, l’enfatizzazione delle cause vinte o delle percentuali di successo, i confronti con altri professionisti e l’utilizzo improprio di titoli e qualifiche.

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Attenzione anche alla pubblicazione dei nomi dei clienti con finalità promozionale, persino in presenza del loro consenso, e al rilancio sistematico di articoli, interviste e servizi giornalistici riguardanti l’attività dello studio quando le modalità assumano un carattere sostanzialmente autocelebrativo. L’Ordine chiarisce comunque che la semplice pubblicazione di una notizia su un incarico, una decisione o un riconoscimento non costituisce di per sé un illecito: devono essere valutati linguaggio, contesto, sistematicità e finalità della comunicazione.

Un altro passaggio riguarda direttamente l’acquisizione della clientela. Tra le condotte sulle quali viene richiamata particolare attenzione figurano il contatto non richiesto con persone coinvolte in specifiche vicende, anche tramite messaggi privati o social, l’offerta di assistenza in strutture di cura o altri luoghi pubblici, l’utilizzo di moduli di nomina online predisposti per sollecitare incarichi e l’offerta di prestazioni gratuite quando diventi uno strumento per attrarre clienti.

Particolarmente articolato anche il capitolo dedicato ai rapporti con la stampa. Agli avvocati vengono richiesti “equilibrio, misura, discrezione e riservatezza”. Il Coa invita a evitare l’enfatizzazione delle proprie capacità e dei risultati ottenuti, ma anche la sollecitazione di articoli, servizi o interviste finalizzati essenzialmente a ottenere visibilità personale. Lo stesso vale per le conferenze stampa quando non siano giustificate dalla tutela dell’assistito o dalla necessità di una corretta informazione su vicende di interesse pubblico.

La circolare si spinge poi sul terreno dei social network, compresi i profili personali. L’Ordine precisa che non intende sottoporre a controllo disciplinare la vita privata degli iscritti né introdurre modelli di moralità o di stile di vita. Tuttavia fotografie, video e altri contenuti pubblicati online possono assumere rilievo quando, per contenuto, contesto e modalità di diffusione, risultino concretamente incompatibili con dignità e decoro professionale o possano compromettere la reputazione dell’avvocato e l’immagine dell’Avvocatura.

Essere su un profilo personale, dunque, non rende automaticamente irrilevante un contenuto. Allo stesso tempo il Consiglio precisa che non ogni elemento della vita privata può assumere rilievo deontologico: occorre sempre una valutazione concreta della condotta. Un avvertimento riguarda anche gli studi che affidano social, siti e comunicazione ad agenzie o consulenti esterni. La delega a terzi non fa automaticamente venir meno la responsabilità dell’avvocato, al quale viene richiesto di organizzare un controllo preventivo dei contenuti e di intervenire tempestivamente su quelli eventualmente non conformi.

Infine le conseguenze. Il Consiglio precisa che non effettuerà un “monitoraggio generalizzato o indiscriminato” dei profili social degli iscritti, ma prenderà in considerazione le notizie relative a comportamenti concretamente conosciuti e potenzialmente rilevanti sul piano disciplinare. La valutazione e l’eventuale esercizio della funzione disciplinare restano di competenza degli organi previsti dall’ordinamento.

La circolare non indica episodi specifici né fa riferimento a singoli professionisti che avrebbero determinato il nuovo intervento. Il Coa la presenta come prosecuzione e specificazione del richiamo del novembre 2025. Il messaggio finale, però, è netto: con social e nuovi strumenti di comunicazione cambia il modo di raccontare la professione, non i doveri che la accompagnano. Il confine indicato dall’Ordine è quello “che separa la corretta informazione dall’autopromozione suggestiva, la legittima comunicazione dall’accaparramento della clientela, la tutela dell’assistito dalla ricerca di visibilità personale”.