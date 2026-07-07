Solarino, abbandona un divano nel parcheggio del cimitero: individuato e denunciato

Un uomo è stato denunciato per abbandono di rifiuti nel territorio di Solarino. Grazie al sistema di videosorveglianza che copre la zona del Cimitero comunale, gli agenti della Polizia Municipale hanno potuto identificare il responsabile che, oltre al sequestro del mezzo utilizzato per il trasporto, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Siracusa.

Sull’accaduto è intervenuto il sindaco di Solarino, Tiziano Spada, che senza giri di parole ha condannato l’accaduto e lanciato un monito ben preciso. “Abbiamo beccato l’ennesimo ‘fituso’ che ha pensato bene di scaricare un divano nel parcheggio del cimitero comunale – aggiunge il sindaco Tiziano Spada -. Qualcuno ancora non ha capito che abbandonare i rifiuti è un reato, per questo abbiamo subito provveduto a denunciare il responsabile, a cui sicuramente sarà comminata una multa salata che ripagherà, almeno in parte, l’inquinamento che è stato perpetrato sul nostro territorio”.