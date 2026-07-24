Solarino, al via la Corsa dei Carroccioli: edizione record fra tradizione e artigianato

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Video · XV edizione

Sarà un weekend all’insegna della tradizione, non soltanto perché da oggi a domenica le strade di Solarino faranno da pista alla quindicesima edizione della Corsa dei Carroccioli, ma anche perché attorno alla competizione è stato costruito un calendario di eventi che tiene conto “della tradizione locale e popolare“, come ha spiegato il sindaco Tiziano Spada in conferenza stampa. Iniziato con le feste di quartiere, il programma culminerà sabato sera in piazza Plebiscito con il concerto dei QBeta, insieme a Max Busa e Mario Incudine, mentre venerdì e domenica spazio ai dj set.

“Quest’anno abbiamo coinvolto sindaci di altre province per costituire una rete regionale connessa alle corse dei carroccioli – ha annunciato il sindaco – mettendo al centro l’aspetto storico e artigianale della manifestazione. Stiamo lavorando anche per inserire questa tradizione e la festa di San Paolo nel Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana”.

Una manifestazione come la Corsa dei Carroccioli porta con sé un lavoro di manualità che affonda le radici nella tradizione locale. Testimonianza ne è l’ebanista Pippo Puncello, che da quasi vent’anni costruisce carroccioli. “Sono un bellissimo gioco per i bambini. Oggi li ho portati a un livello superiore, trasformandoli in pezzi di pregio. Amo lavorare il legno e faccio tutto quello che posso per il mio paese“. E proprio alla vigilia della manifestazione ha presentato “Futura”, un carrocciolo di nuova generazione, interamente realizzato a mano.

Ancora prima di iniziare, l’edizione 2026 ha segnato un record: un numero di iscritti tra i più alti mai registrati e “il forte coinvolgimento della comunità“, come ha sottolineato Federico Vasques, tra gli organizzatori della manifestazione. “Mentre siamo qui si sente il rumore dei cuscinetti dei ragazzi che provano il percorso. Quest’anno la manifestazione può rappresentare uno straordinario biglietto da visita per Solarino”. Sono oltre cento, infatti, le persone coinvolte nell’organizzazione, quasi tutte under 40, mentre i partecipanti alle gare saranno 32 nella categoria bambini e 70 in quella Duo Free. “L’obiettivo – ha aggiunto – è quello di mantenere viva la manualità e la tradizione artigiana, riportando i giovani alla socialità attraverso una tradizione che appartiene al nostro territorio”.

A raccontare le novità è stato il consigliere comunale Marco Torcasso, che segue la manifestazione fin dalle sue origini. “Siamo innamorati di questa corsa dal 2010. Dopo gli anni di stop dovuti a questioni legate alla sicurezza, oggi possiamo finalmente parlare soprattutto di divertimento e partecipazione”. Tra le principali novità, l’abbinamento dei carroccioli ai quartieri di Solarino, con i concorrenti che indosseranno le maglie del proprio rione, due manche di qualificazione a cronometro nella giornata di venerdì, la diretta streaming integrale dell’evento e un drone che seguirà tutta la corsa, permettendo agli spettatori di vivere la gara quasi come se fossero dietro al carrocciolo. “In piazza – ha aggiunto – installeremo un Led wall per seguire tutte le gare e stiamo cercando di portare questa manifestazione oltre i confini di Solarino, coinvolgendo altri Comuni siciliani. Siamo molto fiduciosi per il futuro”.

“Ho visto persone unirsi per costruire qualcosa di bello – ha dichiarato l’assessore Benedetta Italia, evidenziando il grande lavoro svolto dietro le quinte da volontari e organizzatori –. È questo il senso della comunità“.

“Ringrazio il sindaco per la capacità amministrativa dimostrata nel puntare sempre più in alto, sia per la Corsa dei Carroccioli sia per la festa del patrono San Paolo – ha concluso l’assessore alla Cultura Milena Cianci –. Ringrazio anche i colleghi assessori e tutti i quartieri che hanno dato vita a iniziative molto partecipate. È stata una grande prova di collaborazione e comunità“.