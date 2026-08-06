Solarino, Angelo Siringo è il nuovo segretario del Partito Democratico

Politica · All'unanimità

Angelo Siringo è il nuovo segretario cittadino del Partito Democratico, eletto all’unanimità nell’assemblea che si è svolta martedì in città.

L’elezione di Siringo, che prende il posto del dimissionario Nicola Di Ricco, rappresenta l’inizio di una nuova fase per il Partito a Solarino, improntata – come sempre – alla partecipazione, al dialogo e alla costruzione di un progetto politico condiviso, capace di interpretare i bisogni della comunità e contribuirne concretamente alla crescita.

“Il nostro obiettivo – afferma il neosegretario – è quello di costruire un circolo aperto, inclusivo e radicato nel territorio, capace di ascoltare cittadini, associazioni, giovani e realtà produttive. Vogliamo riportare il Partito Democratico a essere un punto di riferimento per chi desidera una Solarino più dinamica, solidale e attenta alle sfide del futuro”.

Ad affiancare il nuovo segretario sarà una squadra composta da donne e uomini che condivideranno un percorso di rinnovamento e impegno. La composizione della segreteria sarà resa nota nei prossimi giorni.

“Desidero rivolgere i migliori auguri di buon lavoro ad Angelo Siringo – aggiunge il sindaco Tiziano Spada, deputato regionale del Partito Democratico -. Al Partito, sotto la sua guida, spetta il compito di intercettare le esigenze della città e di fare collante con le istituzioni, promuovendo il confronto sui temi e la partecipazione alle iniziative politiche e sociali. Voglio ringraziare anche Nicola Di Ricco per il lavoro profuso nell’ultimo anno, consapevole del suo valore e del contributo che continuerà a garantire all’interno della comunità. Il nostro è il Partito della gente, delle proposte e del confronto continuo: alla nuova segreteria auguro di mantenere sempre saldo il rapporto con i cittadini, e di essere laboratorio per migliorare la vita democratica della città”.

Il circolo del Partito Democratico di Solarino avvierà fin da subito un percorso di confronto con la cittadinanza, promuovendo momenti di ascolto e iniziative sui principali temi che riguardano il futuro della città: sviluppo economico, servizi, politiche sociali, cultura, ambiente e partecipazione civica. Con questo spirito, il PD di Solarino rinnova il proprio impegno a lavorare con serietà e responsabilità.