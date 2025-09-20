Solarino applaude i bambini, uno spettacolo sui cellulari che diventa lezione di vita

Dopo il debutto del 28 dicembre scorso, è tornato in scena lo spettacolo del Gruppo Teatrale dei Giovani “Madonna delle Lacrime”, ideato da Salvo Recupero, regista per questo spettacolo insieme alla prof.ssa Nila Gallo. Una rappresentazione dedicata all’uso consapevole dei cellulari e ai pericoli della rete, che ha visto protagonisti 17 bambini e 6 donne adulte: Lina Amatore, Fabiola Intravaia, Giusy Romano, Ivana Gianbertone, Oriana Mudanò e Cristina Maggio, alcune delle quali mamme dei piccoli attori.

La piazzetta antistante la chiesa, gremita di pubblico, ha accolto con entusiasmo l’energia e la bravura dei giovani interpreti. «I bambini sono stati straordinari – ha dichiarato la dirigente scolastica prof.ssa Daniela Frittitta –. Con il loro entusiasmo ci ricordano che educare all’uso responsabile delle tecnologie è una priorità, in linea con la recente normativa che vieta i cellulari a scuola».

Tra i momenti più intensi, l’intervento di Don Fortunato Di Noto, fondatore di Meter, associazione pioniera dal 1989 nella lotta alla pedofilia in Italia e all’estero, che ha affermato: «I bambini non sono il futuro, sono il presente e a noi solo il compito di amarli».

Non è mancato il contributo del sindaco on. Tiziano Spada, che tra saluti istituzionali e battute con i piccoli attori ha promesso: «Lavorerò per rendere Solarino più pulita e vivibile, perché i nostri bambini lo meritano».

Sul palco ha recitato anche Don Daniele Lipari, presidente della compagnia teatrale, che al termine ha ringraziato tutti per l’impegno dimostrato: «Il lavoro di questi mesi è stato grande. I bambini hanno rinunciato alle distrazioni per donarci la loro creatività e la loro capacità di emozionare». Presente anche Don Luca Saraceno.

Il progetto, portato avanti con impegno gratuito da Salvo Recupero e Nila Gallo, si conferma un esempio virtuoso di teatro educativo: un’occasione in cui i bambini, con semplicità e autenticità, hanno trasformato il palcoscenico in una vera e propria lezione di vita.