Solarino, applausi per “XI Comandamento: Nun sparrari”

Cultura · Piazza Plebiscito

Una Piazza del Plebiscito gremita ha fatto da cornice a “XI COMANDAMENTO: Nun sparrari”, la commedia in dialetto siciliano ideata, scritta e diretta da Salvo Recupero e portata in scena dai venti giovani attori del Gruppo Teatrale Giovanile della Parrocchia Madonna delle Lacrime di Solarino.

Lo spettacolo, accolto da lunghi applausi, ha saputo coniugare comicità e riflessione affrontando un tema sempre attuale: il pettegolezzo e le conseguenze che possono derivare da una parola riportata senza conoscere la verità. Attraverso personaggi tipici della tradizione siciliana, dialoghi in dialetto e situazioni esilaranti, i giovani interpreti hanno divertito il pubblico, trasmettendo al tempo stesso un messaggio sul rispetto della persona, sul senso civico e sull’importanza delle parole.

Per molti dei ragazzi si è trattato della prima esperienza davanti a una piazza così numerosa, affrontata con entusiasmo e grande partecipazione dopo mesi di prove, durante i quali il teatro è diventato anche uno strumento di crescita personale, amicizia e condivisione.

Fondamentale il contributo di quanti hanno accompagnato il progetto in questi mesi: il prof. Pippo Passalacqua, che ha collaborato alla preparazione dello spettacolo, Lina Amatore, prezioso punto di riferimento nell’organizzazione e nella gestione del gruppo, e Giusy Romano, che ha curato la scenografia, contribuendo a creare l’ambientazione che ha accompagnato l’intera rappresentazione.

Particolarmente emozionante il momento conclusivo della serata, durante il quale ciascuno dei venti giovani attori ha ricevuto una statuetta Oscar personalizzata, simbolo dell’impegno e della passione dimostrati durante questo percorso.

Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte il Sindaco, il Vicesindaco, gli Assessori comunali, la Dirigente scolastica, il Parroco della Parrocchia Madonna delle Lacrime e i rappresentanti delle compagnie teatrali di Solarino, che hanno consegnato personalmente i riconoscimenti ai ragazzi, testimoniando la vicinanza delle istituzioni, della scuola, della Chiesa e del mondo del teatro a questa iniziativa.

L’evento, inserito nel programma dei festeggiamenti in onore di San Paolo Apostolo, ha rappresentato un momento di grande partecipazione per l’intera comunità, dimostrando come il teatro possa essere uno straordinario strumento educativo, capace di valorizzare il dialetto siciliano, promuovere valori positivi e offrire ai giovani un’esperienza destinata a lasciare un segno nel loro percorso umano e culturale.