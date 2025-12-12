Solarino, approvato il consuntivo 2024: debiti per oltre 15 milioni. Colpo di scena finale di Peppe Germano

Approvato il Rendiconto 2024 del Comune di Solarino. Con il voto favorevole dei soli consiglieri di maggioranza e il no dei 4 componenti dell’opposizione, il documento finanziario dell’Ente è ora ufficiale. Testimonia un disavanzo di oltre 15milioni di euro e l’invito da parte dei tecnici a dichiarare il dissesto finanziario dell’Ente.

La votazione è arrivata ieri notte, alla fine di una seduta di Consiglio comunale partecipata e a tratti animata, durata oltre 4 ore, e che si è conclusa con un coup de théâtre, quando il consigliere Peppe Germano ha tirato fuori dal taschino una penna che conserverebbe oltre un’ora di registrazioni in cui “qualcuno” (il Ragioniere capo del Comune Francesco Spada) ammetterebbe che i debiti del comune non sono riconducibili all’amministrazione passata ma creati ad arte, su indicazione dell’attuale sindaco Tiziano Spada, per ledere l’immagine del suo predecessore: “consegnerò tutto alle autorità competenti” l’annuncio di Germano. Un’accusa immediatamente respinta dal primo cittadino che ha ribadito: “i numeri riportati nel Bilancio sono certificati da due Collegi dei Revisori dei conti. Io e questa maggioranza non abbiamo alcuna responsabilità rispetto alla possibilità di dissesto che si potrebbe configurare”.

La seduta si è aperta con le relazioni tecniche che hanno evidenziato errori di calcolo e sviste nella redazione dei documenti contabili dell’Ente. Debiti, insomma, che non sono stati riportati correttamente nei documenti contabili e per i quali non è stata prevista copertura, che hanno restituito una fotografia “non veritiera” della situazione economica del Comune spendendo, nell’anno in esame, soldi che di fatto non aveva. Per usare le parole della vicepresidente del Consiglio Oriana Burgio “Come quando si fa una dieta e si devono perdere 2 o 3 chili all’anno: il Comune non solo non ha perso neanche un chilo, ma ne ha messi su altri 3 o 4 ogni anno”.

Dopo il passaggio in Consiglio comunale, ulteriori approfondimenti tecnici dovranno chiarire se l’Ente è in grado di ripianare la situazione finanziaria o sarà necessario ricorrere al dissesto, così come indicato dagli esperti contabili.