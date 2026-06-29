Solarino, attivo il distaccamento delle Guardie Zoofile AEOP: più controlli contro il randagismo e per il decoro urbano

È ufficialmente operativo il nuovo distaccamento delle Guardie Zoofile dell’AEOP ODV ETS nel territorio comunale di Solarino. La struttura, attivata tramite una convenzione con l’Amministrazione comunale siglata lo scorso 19 giugno, punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto al randagismo, oltre alla tutela del benessere animale e alla salvaguardia del decoro urbano.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’associazione di volontariato e la Polizia Locale, con l’obiettivo di integrare le attività di controllo già presenti sul territorio e intensificare la vigilanza soprattutto nei mesi estivi, periodo in cui aumentano i casi di abbandono e maltrattamento degli animali.

A guidare il distaccamento è il responsabile Concetto Randieri, che sottolinea la natura del servizio: “Il nostro obiettivo non è sostituirci alle Forze dell’Ordine, ma offrire un supporto concreto attraverso il volontariato. Vogliamo rafforzare la vigilanza sul territorio e promuovere una cultura del rispetto degli animali e del decoro urbano.”

La convenzione prevede l’impiego di circa 10 Guardie Zoofile, impegnate in attività quotidiane di monitoraggio, prevenzione e sensibilizzazione della cittadinanza. Particolare attenzione sarà rivolta all’iscrizione all’anagrafe canina e alla prevenzione del randagismo.

L’Amministrazione comunale ha espresso apprezzamento per il progetto, che si inserisce in una più ampia strategia di collaborazione con il Terzo Settore per il presidio del territorio e la tutela degli animali d’affezione.

Secondo gli organizzatori, l’attivazione del distaccamento rappresenta un modello di cooperazione che potrebbe essere esteso anche ad altri comuni della provincia, rafforzando la rete di controllo e prevenzione contro il randagismo.

In conclusione, il nuovo presidio zoofilo punta a diventare un punto di riferimento per la tutela degli animali e per il rispetto delle regole sul territorio comunale, con un approccio basato su prevenzione, sensibilizzazione e collaborazione istituzionale.