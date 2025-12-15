Solarino, Bilancio Consuntivo 2024: la replica del Ragioniere Capo del Comune

In merito all’articolo pubblicato il 12 dicembre 2025 dal titolo “Solarino, approvato il consuntivo 2024: debiti per oltre 15 milioni. Colpo di scena finale di Peppe Germano”, il Ragioniere Capo del comune di Solarino, Francesco Spada, precisa quanto segue:

“Lo scrivente è ragioniere capo del Comune di Solarino dal mese di luglio 2025; lo scrivente contesta integralmente la ricostruzione e le interpretazioni riportate; nessuna ammissione di reati è mai stata resa, né può attribuirsi a dichiarazioni private, estrapolate dal loro contesto (anche “coartato”), il valore di confessione o di accertamento di responsabilità; non risulta alcun procedimento penale concluso né alcuna pronuncia giudiziaria che consenta di qualificare come accertate le condotte cui l’articolo allude”.