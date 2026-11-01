Solarino come “The Traitors”: tutti cercano il traditore, nessuno sa più chi sia

Politica · editoriale

Solarino come The Traitors: i “traditori” scelgono Spada, ma restano con Carta

C’è un programma televisivo su Prime Video, The Traitors, in cui un gruppo di concorrenti deve scoprire chi, tra loro, sta tradendo la fiducia degli altri. Si stringono alleanze, si costruiscono strategie, si lanciano accuse. Chi sembra fedele potrebbe essere un traditore, chi viene accusato potrebbe essere innocente. E spesso, nel tentativo di smascherare qualcuno, si finisce per eliminare la persona sbagliata.

A Solarino, da qualche settimana, sembra di assistere a qualcosa di molto simile. Con una differenza sostanziale: qui non c’è un copione, non c’è un premio finale e, soprattutto, non è affatto chiaro chi dovrebbe essere considerato il traditore.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

E adesso è arrivato anche il colpo di scena.

I quattro consiglieri comunali di Grande Sicilia, Carmelo Terranova, Giuseppe Pelligra, Benedetta Italia e Sebastiano Scorpo, hanno annunciato l’adesione al nascente gruppo consiliare Orizzonte Solarino, confermando il pieno sostegno al sindaco Tiziano Spada.

Ma senza lasciare Grande Sicilia.

Anzi, rivendicando espressamente la propria appartenenza politica al partito di Giuseppe Carta.

Una scelta che, almeno per il momento, sembra risolvere la crisi amministrativa senza chiudere quella politica. E che rende ancora più difficile rispondere alla domanda attorno alla quale ruota tutta questa vicenda: chi sta tradendo chi?

Per comprendere il paradosso bisogna tornare all’inizio.

Tiziano Spada, sindaco di Solarino e deputato regionale del Partito Democratico, ha rotto politicamente con Giuseppe Carta, sindaco di Melilli e parlamentare regionale di Grande Sicilia. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la discussione all’Ars sui finanziamenti destinati alle aree a elevato rischio di crisi ambientale, con l’esclusione di Solarino e Floridia da una specifica misura contestata da Spada.

Da lì, lo scontro è diventato personale. Accuse reciproche, video sui social, ricostruzioni contrapposte e parole sempre più dure. Spada sostiene di difendere gli interessi della propria comunità da logiche politiche che considera inaccettabili. Carta respinge le accuse e rivendica il lavoro svolto per i territori, sostenendo che sia proprio Spada a voler rompere l’accordo che li aveva portati a governare insieme.

Ed ecco il primo paradosso.

Spada aveva chiesto ai consiglieri comunali vicini a Carta di scegliere da che parte stare. Voleva una maggioranza che rispondesse al progetto amministrativo di Solarino, senza condizionamenti esterni. Una richiesta che, dal punto di vista di un sindaco, ha una sua logica: chi governa una città deve poter contare su una squadra che condivida obiettivi e responsabilità.

Ma quella stessa maggioranza era nata anche grazie all’accordo con Carta. Un’alleanza che Spada aveva costruito consapevolmente, nonostante le perplessità e gli avvertimenti arrivati dal suo stesso Partito Democratico. Nel febbraio 2025, il segretario provinciale Piergiorgio Gerratana aveva espresso pubblicamente forti riserve su quell’intesa. Spada aveva comunque scelto di andare avanti.

Allora il sostegno dell’area politica di Carta era parte di un progetto utile a conquistare il Comune. Oggi quella stessa appartenenza è diventata il principale motivo di tensione.

Eppure, alla richiesta di scegliere, i consiglieri hanno risposto in un modo che probabilmente nessuno aveva previsto fino in fondo: scegliendo entrambe le parti.

“Abbiamo condiviso un progetto politico e amministrativo nel quale continuiamo a credere”, spiegano Terranova, Pelligra, Italia e Scorpo. Ma aggiungono un passaggio decisivo: “La nostra autonomia non è negoziabile”, precisando che al di fuori del contesto amministrativo locale mantengono la propria identità politica e partitica in Grande Sicilia.

In altre parole, sostegno a Spada in Comune e appartenenza a Grande Sicilia fuori dal Comune.

È una distinzione politicamente possibile, ma che dovrà essere verificata nei fatti. Perché un conto è separare l’attività amministrativa dalle appartenenze partitiche, un altro è riuscire a farlo quando i due principali riferimenti politici continuano a scontrarsi pubblicamente.

Per Carta, almeno fino a questa dichiarazione, la questione era chiara: i suoi consiglieri non avevano tradito il progetto originario e non intendevano abbandonare la maggioranza. Era Spada, secondo la sua ricostruzione, a voler rompere un accordo che aveva contribuito a portarlo alla guida della città.

Ora quei consiglieri confermano proprio questa impostazione, almeno in parte. Non abbandonano il sindaco, ma nemmeno la propria appartenenza politica.

La domanda, allora, cambia: Spada ha ottenuto la fedeltà che chiedeva oppure ha accettato una formula che lascia sostanzialmente aperto il rapporto politico con Carta?

E Carta può considerare ancora suoi quattro consiglieri che hanno scelto di aderire al gruppo unitario voluto dal sindaco con cui è entrato in rotta di collisione?

Ma la storia di Solarino non comincia con Spada.

Prima c’era Peppe Germano, sindaco uscente sconfitto alle amministrative del 2025. E prima ancora c’era stata la frattura tra Germano e alcuni consiglieri che avevano contribuito alla sua elezione, poi entrati in conflitto con lui. Una vicenda nella quale Carta aveva assunto una posizione apertamente contraria all’allora primo cittadino.

Successivamente, proprio Carta ha contribuito politicamente alla coalizione che ha portato Spada alla vittoria contro Germano.

Oggi, mentre il rapporto tra Spada e Carta attraversa la sua crisi più evidente, gli equilibri sembrano nuovamente in movimento. Anche l’eventualità di un riavvicinamento politico tra Carta e Germano, se dovesse trovare conferma, aggiungerebbe un altro capitolo a questa storia di alleanze che si formano, si rompono e possono ricomporsi.

Ed ecco che il gioco si complica.

Carta ha “tradito” Germano quando ha sostenuto chi ne ha determinato la sconfitta politica? Oppure erano stati i consiglieri a non riconoscersi più nel progetto amministrativo del sindaco?

Spada “tradisce” Carta chiedendo ai suoi consiglieri di scegliere Solarino prima dell’appartenenza politica? Oppure è Carta a mettere in discussione la lealtà verso un’amministrazione che ha contribuito a far nascere?

E adesso i quattro consiglieri hanno tradito qualcuno? Hanno scelto Spada senza lasciare Carta, oppure hanno dimostrato che si può essere fedeli a un progetto amministrativo senza rinunciare alla propria identità politica?

Il problema è che tutte queste domande hanno risposte diverse a seconda di chi le ascolta.

Spada può rivendicare il diritto di governare senza condizionamenti. Carta può rivendicare il rispetto di un patto politico. Germano può osservare le contraddizioni di un’alleanza che lo aveva sconfitto. I consiglieri possono sostenere di rispondere prima di tutto agli elettori.

Ognuno ha una propria versione della fedeltà. E, inevitabilmente, una propria definizione del tradimento.

Nel loro comunicato, Terranova, Pelligra, Italia e Scorpo dichiarano anche di non accettare che le divergenze politiche si trasformino in attacchi personali o in tentativi di delegittimare un’amministrazione della quale si considerano parte integrante. Ribadiscono la fiducia nella gestione delle risorse pubbliche e nelle scelte amministrative, indicando nella stabilità della città la ragione della propria decisione.

Parole che cercano di mettere un punto alla crisi. Ma che, allo stesso tempo, confermano quanto la questione politica resti delicata.

Perché la pace amministrativa non coincide necessariamente con quella politica.

Spada e Carta non hanno annunciato alcuna riconciliazione. Le accuse reciproche restano, così come resta la distanza emersa sulla vicenda dei fondi per le aree a rischio di crisi ambientale. I consiglieri hanno scelto di continuare a sostenere il sindaco, ma senza recidere il legame con il partito dell’altro protagonista dello scontro.

È una soluzione che può garantire continuità all’amministrazione. Oppure può rappresentare soltanto una tregua, destinata a essere messa alla prova alla prossima divergenza.

Nel frattempo, la città continua ad avere problemi amministrativi, finanziari e organizzativi. E alla polemica tra i protagonisti politici si è aggiunta perfino la presa di posizione dei dipendenti dell’Ufficio tecnico, che hanno scritto nove pagine per contestare le dichiarazioni pubbliche del proprio sindaco e difendere la propria professionalità.

È qui che il paragone con The Traitors smette di essere divertente.

Perché in televisione il tradimento è una strategia prevista dal regolamento. In politica, invece, la fiducia dovrebbe essere il presupposto per governare. E quando ogni scelta viene letta come una prova di fedeltà personale, il confronto sulle idee rischia di scomparire.

Forse il punto non è stabilire chi abbia tradito Spada, chi abbia tradito Carta o chi abbia tradito Germano. Forse il punto è chiedersi quando un’alleanza politica smetta di essere un progetto condiviso e diventi soltanto un equilibrio da mantenere.

Cambiare alleanze non è necessariamente un tradimento. E nemmeno scegliere di restare fedeli a due livelli diversi di appartenenza lo è. Ma quelle scelte devono avere una coerenza riconoscibile, soprattutto agli occhi dei cittadini.

A Solarino, per il momento, i quattro consiglieri hanno trovato una risposta: restare con Spada senza lasciare Carta.

Una soluzione che, nel linguaggio del reality, potrebbe sembrare la mossa più abile della partita. In quello della politica, invece, sarà il tempo a dire se si tratta di un equilibrio sostenibile.

Nel programma televisivo, prima o poi, i traditori vengono svelati e il pubblico scopre chi aveva ragione.

A Solarino non ci sarà una puntata finale capace di stabilirlo. E forse non esiste neppure un unico traditore da smascherare.

C’è però un’ultima domanda: se tutti possono dichiararsi fedeli, se nessuno ha davvero abbandonato nessuno e se le appartenenze possono convivere anche quando i loro leader si combattono, che significato hanno ancora le alleanze politiche?

Perché in questa partita il rischio non è soltanto che qualcuno perda la fiducia di un alleato. È che, a forza di discutere di fedeltà personali, si perda quella dei cittadini.

E allora il vero tradimento non sarebbe quello di Spada, di Carta o dei quattro consiglieri.

Sarebbe quello nei confronti della politica stessa.