Solarino dichiara il dissesto: troppi i 15 milioni di euro di debiti

Il Consiglio comunale di Solarino ha approvato nella seduta odierna la dichiarazione di dissesto finanziario dell’Ente, ponendo fine a una lunga fase di difficoltà economica che ormai da tempo affligge il bilancio comunale.

La decisione, maturata con otto voti favorevoli e tre astenuti, segue le rilevazioni del consuntivo 2024, che ha certificato un disavanzo complessivo di oltre 15 milioni di euro. Secondo i dati emersi e già al centro dei lavori consiliari, il risultato di amministrazione mostra difficoltà strutturali nell’equilibrio contabile, evidenziando squilibri tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’azione amministrativa nei termini previsti senza ricorrere agli strumenti straordinari previsti dalla normativa. ￼

Già nei mesi scorsi, il tavolo dei revisori dei conti aveva messo in evidenza criticità profonde, invitando l’amministrazione ad assumere provvedimenti per fronteggiare una situazione che si protraeva da anni. Il parere dei tecnici ha sottolineato che, pur con numeri e componenti contabili articolati, il Comune non potesse reggere il peso di una massa debitoria ormai troppo significativa. ￼

Con l’approvazione del dissesto, Solarino entra ufficialmente nella procedura di riequilibrio pluriennale: da questo momento sarà nominato un Organo Straordinario di Liquidazione (OSL), composto da una terna di professionisti indipendenti. L’OSL avrà il compito di gestire il risanamento dei conti, accertare i crediti e definire il rapporto con i creditori, con l’obiettivo di riportare l’Ente a una condizione finanziaria sostenibile.

“Il dissesto non è un fallimento” ha chiarito il presidente del Collegio dei revisori dei conti nel corso dei lavori consiliari, sottolineando come lo strumento previsto dalla normativa serva proprio a ristabilire l’equilibrio finanziario dell’Ente. “Il Comune – ha aggiunto – continuerà a garantire i servizi essenziali alla comunità”, rassicurando cittadini e dipendenti sul funzionamento della macchina amministrativa.