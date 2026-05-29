Solarino, Ferla e Melilli destinatari di un finanziamento straordinario. Spada: “decisivo l’emendamento del Partito Democratico”

I comuni di Solarino, Ferla e Melilli sono destinatari di un finanziamento straordinario da parte della Regione Siciliana a favore dei municipi iscritti all’Associazione Nazionale Comuni Virtuosi, per un totale di 800 mila euro. A decretarlo è l’Assessorato per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, che ha dato il via libera ufficiale dopo l’emendamento del Partito Democratico.

Soddisfatto l’on. Tiziano Spada, parlamentare regionale del PD e sindaco di Solarino: “Per lo stanziamento delle somme è risultato decisivo l’impegno portato avanti dal gruppo in aula del Partito Democratico, di cui faccio parte – aggiunge -. Oltre a Solarino e Ferla, già inseriti da anni, quest’anno anche Melilli beneficerà di un finanziamento. Dei nove comuni che riceveranno le somme in Sicilia, un terzo sono siracusani: un dato che conferma l’interesse nei confronti della nostra provincia”.

Le risorse stanziate per ogni singolo comune dipendono dalla popolazione residente: 99 mila euro sono destinati a Solarino, 173 mila a Melilli e 29 mila a Ferla. Gli ambiti di spesa riguardano l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, la gestione dei rifiuti, la mobilità sostenibile e la cura del paesaggio. “Si tratta di una misura che guarda alla rigenerazione e allo sviluppo dei tre comuni siracusani, che si sostanzia nella valorizzazione e nella promozione del territorio – conclude Spada -. La misura finanziaria guarda non solo alle esigenze dei residenti, ma anche a chi proviene da fuori Regione: cura del territorio, investimenti e turismo devono essere alla base delle politiche per rilanciare la provincia di Siracusa e la Sicilia intera”.