Solarino, festa speciale per i 104 anni di Concetta Pistritto

Giornata di grande emozione alla casa di riposo Il Sicomoro di Solarino, dove si sono svolti i festeggiamenti per il compleanno della signora Concetta Pistritto, nata il 20 novembre 1921 e ospite della struttura dal 2019. Circondata dall’affetto dei familiari e del personale, “nonna Concetta” ha celebrato i suoi 104 anni con un sorriso che ha commosso tutti i presenti.

Alla festa hanno preso parte anche il sindaco Tiziano Spada e l’assessore Milena Cianci, che hanno voluto rendere omaggio all’anziana concittadina donandole uno splendido mazzo di fiori e portando il saluto dell’amministrazione comunale. Un gesto semplice ma ricco di significato, che ha sottolineato l’importanza di custodire la memoria e il valore delle generazioni più anziane.

Accanto alla festeggiata erano presenti il figlio con la famiglia e alcuni parenti, felici di condividere con lei questo traguardo straordinario. Per la signora Concetta non si tratta della prima celebrazione importante alla casa di risposo Il Sicomoro: qui aveva già festeggiato, con grande partecipazione, il suo centesimo compleanno.

L’intera comunità della casa di riposo ha preso parte al momento conviviale, trasformandolo in un’occasione di gioia collettiva. Un compleanno che diventa simbolo di longevità, affetto e comunità, e che ha regalato a tutti un ricordo prezioso.