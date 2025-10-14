Solarino: “finti volontari in giro per chiedere soldi, sono truffatori”, l’allarme del sindaco Spada

Un appello alla prudenza arriva dal sindaco di Solarino, Tiziano Spada, che con un video diffuso sui propri canali social ha segnalato la presenza in paese di truffatori travestiti da operatori di volontariato. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, si tratta di soggetti che si presentano come membri di presunte associazioni benefiche, chiedendo ai cittadini un contributo economico in cambio di un’azione solidale che, in realtà, non verrà mai realizzata.

“Non solo non portano avanti alcuna azione benefica – spiega Spada – ma questi operatori sono dei veri e propri truffatori seriali. Nel kit che propongono di acquistare non c’è nulla di quello che il cittadino si aspetta.”

Il sindaco invita la popolazione a non cedere alle richieste e a diffidare da chiunque si presenti porta a porta o per strada chiedendo denaro per iniziative benefiche non certificate. La questione è già stata segnalata alle forze dell’ordine, che stanno monitorando la situazione. Un richiamo particolare è rivolto agli anziani e alle persone più sensibili ai temi della solidarietà, che potrebbero essere ingannate dalla falsa promessa di fare del bene.

“Se li incontrate per strada – conclude Spada – segnalateli immediatamente alle forze dell’ordine.”