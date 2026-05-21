Solarino, gli studenti per l’ambiente nel progetto “Differenziamo in Cultura” promosso da IGM e Comune

Si è tenuto questa mattina, nell’aula consiliare del Comune di Solarino, l’incontro conclusivo del progetto “Differenziamo in Cultura”, promosso da IGM Rifiuti Industriali, alla presenza del sindaco on. Tiziano Spada e della sua Giunta, della dott.ssa Giada Musumeci per conto di IGM, della docente referente del progetto dell’Istituto Comprensivo Elio Vittorini, Daniela Carrabino, e del Consiglio Comunale dei ragazzi.

L’incontro ha rappresentato la chiusura di un importante percorso educativo dedicato alla tutela ambientale e alla sensibilizzazione sulla raccolta differenziata. Nel corso della mattinata, i bambini hanno illustrato all’Amministrazione Comunale il lavoro svolto durante il progetto, condividendo riflessioni, osservazioni e proposte emerse nel corso dell’uscita didattica che ha coinvolto le classi quarta e quinta della scuola primaria.

L’iniziativa è stata soprattutto un’occasione concreta di dialogo tra i più giovani e la pubblica amministrazione, permettendo ai ragazzi di sentirsi parte attiva della comunità e di contribuire con idee e suggerimenti per migliorare alcuni aspetti del territorio comunale. Le proposte avanzate hanno riguardato possibili interventi e migliorie finalizzate a vivere maggiormente il territorio di Solarino, rafforzando al tempo stesso l’attenzione verso la tutela ambientale e il miglioramento della raccolta differenziata anche nei luoghi pubblici.

“Sono particolarmente felice di aver accolto oggi i ragazzi protagonisti del progetto promosso da IGM – sottolinea il sindaco Spada -. Ritengo fondamentale creare una connessione concreta tra scuola, giovani cittadini e istituzioni pubbliche, perché soltanto attraverso il dialogo e la partecipazione attiva si può costruire una comunità più consapevole e attenta al bene comune. Voglio congratularmi con gli studenti per l’impegno dimostrato, per la sensibilità ambientale e per le proposte avanzate, che ho trovato estremamente interessanti e mature. Come Amministrazione Comunale ci impegneremo a valutare e portare avanti le idee presentate, coinvolgendo gli uffici competenti affinché possano trasformarsi in azioni concrete per il nostro territorio.”

Il progetto si conclude con l’auspicio che questo percorso abbia lasciato nei ragazzi una forte impronta culturale ed educativa, capace di proseguire nel tempo attraverso comportamenti responsabili e una crescente partecipazione alla vita della comunità, con l’obiettivo comune di tutelare il territorio e formare cittadini sempre più consapevoli e attivi.