Solarino, il 27 novembre l’esordio del Centro studi Nova Civitas

Giovedì 27 novembre alle ore 19:00, nell’Aula Consiliare del Comune di Solarino, il Centro Studi Nova Civitas inaugura la sua nuova stagione culturale con l’incontro “La mente in fuga”, in cui la Dottoressa Paola D’Apice presenterà il proprio libro. L’evento vedrà anche gli interventi dell’Avvocato Ottavio Palazzolo e della Vicepresidente del Centro Studi, Debora D’Orio, mentre il gruppo dei lettori sarà composto da Annamaria Merenda, Nicola Di Ricco Silano, Luisa Palazzolo e Alessandra Cassia.

Il Centro Studi Nova Civitas, con sede a Solarino impegnato nella promozione della cultura, della partecipazione civica e della formazione, estende la propria attenzione anche a temi sociali fondamentali: integrazione, valorizzazione della comunità, lotta alla violenza e promozione dei diritti.

Nel corso dell’ultima assemblea, il Centro Studi ha rinnovato le proprie cariche: Leandro Lo Castro è stato eletto Presidente, Debora D’Orio Vicepresidente, Kevin Giliberto Coordinatore e Annamaria Merenda Segretaria. La squadra si propone di rafforzare le attività del Centro e di proseguire un percorso culturale che in questi mesi ha affrontato temi come il ruolo della democrazia, dell’Unione Europea e degli istituti di conservazione, ampliando ora il suo impegno anche a iniziative di sensibilizzazione sociale e inclusione.

Questo primo evento segna l’avvio di una stagione ricca di appuntamenti che proseguirà fino al 2025, gettando le basi per le attività del 2026 e confermando il ruolo del Centro come punto di riferimento culturale e civico per Solarino e il territorio circostante.