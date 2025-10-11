Solarino, in giro con un coltello: denunciato

Ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno proceduto a una serie di controlli nel Comune di Solarino identificando 75 persone, denunciando in stato di libertà un 35enne per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere e segnalando due cinquantenni quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti.

Il 35enne, con precedenti di polizia per reati contro la persona, è stato controllato mentre percorreva a piedi corso Vittorio Emanuele e, esito perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello.

I due 50enni sono stati trovati in possesso di crack e marijuana per uso personale.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale i Carabinieri hanno controllato 57 veicoli elevando sanzioni amministrative per 6.909 euro e sequestrando 2 veicoli.