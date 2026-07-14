Solarino in lutto per la scomparsa del professor Paolo Fai

Attualità · Oggi i funerali

Solarino saluta il professor Paolo Fai, docente e intellettuale tra le figure più apprezzate del panorama culturale siracusano. La sua scomparsa lascia un vuoto nella comunità e in quanti, nel corso degli anni, hanno avuto modo di conoscerne il valore umano e professionale.

Insegnante di Latino e Greco, Fai ha dedicato gran parte della sua vita alla scuola, diventando un punto di riferimento per numerosi studenti. La sua esperienza al Liceo Classico “Tommaso Gargallo” di Siracusa ha rappresentato il culmine di un lungo percorso educativo che ha formato molte generazioni di allievi.

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Chi è stato suo allievo lo ricorda come un docente capace di andare oltre la semplice lezione: nei suoi insegnamenti trovavano spazio la storia, la letteratura, il pensiero critico e il rapporto tra il mondo antico e la realtà contemporanea.

Accanto all’attività nelle aule scolastiche, il professor Fai ha affiancato l’attività di ricerca, che lo ha accompagnato per tutta la vita, portandolo ad approfondire temi legati alla cultura classica e alla storia. Studioso rigoroso e appassionato, ha continuato a lavorare anche negli ultimi anni, mantenendo viva quella curiosità che lo aveva sempre contraddistinto.

Fai era conosciuto e stimato anche al di fuori del territorio siracusano, grazie agli studi, alle collaborazioni editoriali e ai rapporti con importanti esponenti del mondo accademico e della cultura, fra cui Luciano Canfora, con il quale aveva instaurato un rapporto di stima e amicizia.

Legato profondamente alla sua Solarino, Fai non si era sottratto all’impegno amministrativo quando, a metà degli anni Novanta, il sindaco Concetto Cianci lo volle nella propria Giunta come assessore alla Cultura, contribuendo alla crescita culturale della comunità.

Con la sua morte, Solarino perde un uomo di cultura autentico, un intellettuale che ha saputo rappresentare il volto migliore della propria terra. Il suo patrimonio più grande resta nelle persone che ha formato e nell’esempio lasciato a chi lo ha conosciuto.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore da parte di ex studenti, colleghi, amici e cittadini che hanno voluto ricordare una figura capace di unire sapere, eleganza e disponibilità verso gli altri. Fra questi quello del sindaco di Solarino, Tiziano Spada: “Ricordo ancora quando, durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative di Solarino, mi invitasti a casa tua per parlare del futuro della nostra città. Mi colpì la tristezza che traspariva dalle tue parole mentre mi raccontavi lo stato di abbandono della biblioteca comunale e il progressivo impoverimento culturale della nostra comunità. Purtroppo non siamo riusciti a realizzare insieme quel progetto di rilancio che avrebbe restituito a quel luogo il valore che meritava e che ti avrebbe visto ancora una volta protagonista. Lo faremo anche per te e custodiremo in quelle stanze la tua energia e il tuo entusiasmo. Oggi Solarino perde un pezzo importante della sua storia. Ci piace immaginarlo ancora alla sua scrivania, circondato dai suoi volumi, intento a leggere, studiare e preparare un’altra storia da raccontare”.

I funerali del professore Fai saranno celebrati oggi, alle 16, nella Chiesa Madonna delle Lacrime di Solarino.