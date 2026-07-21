Solarino, inaugurato il Giardino Collodi. Un investimento per i bambini e per la città

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Video · Area verde

Il Giardino Collodi, uno dei principali spazi pubblici dedicati alle famiglie, è stato restituito alla città. Ieri, lunedì 20 luglio, il sindaco Tiziano Spada ha tagliato il nastro del parco giochi, completamente riqualificato e pensato per offrire ai più piccoli uno spazio moderno e sicuro.

L’intervento ha riguardato l’intera area, con particolare attenzione alla zona destinata ai bambini, dove sono stati installati nuovi giochi adatti anche alla prima infanzia. Un’opera che l’amministrazione comunale considera il punto di partenza di un più ampio programma di interventi dedicati ai più giovani.

“Oggi inauguriamo finalmente il Giardino Collodi, un parco giochi sul quale abbiamo investito molto – ha dichiarato il sindaco Spada –. Abbiamo voluto ribadire quanto siano importanti per noi i parchi e soprattutto i nostri bambini. È un’iniziativa che parte da lontano e rappresenta solo la prima di una serie di progetti destinati alle nuove generazioni”.

Il primo cittadino ha voluto ringraziare assessori e consiglieri comunali per il lavoro svolto, sottolineando come investire negli spazi dedicati all’infanzia significhi investire nel futuro della comunità. “L’attenzione verso i nostri bambini – ha affermato – è un’azione fondamentale per il rilancio delle future generazioni all’interno della nostra città. Oggi festeggiamo insieme ai cittadini l’apertura di uno spazio che mi auguro venga rispettato e valorizzato, come purtroppo accade troppo spesso”.

Il sindaco ha ricordato che l’area è dotata di impianti di video sorveglianza e che, nei giorni precedenti all’inaugurazione, il Comune ha individuato alcuni giovani che avevano fatto accesso al cantiere utilizzando impropriamente le nuove attrezzature. “Parliamo di minorenni – ha spiegato –. Abbiamo scelto, per questa volta, di avvertire le famiglie e i giovani coinvolti, perché quanto accaduto costituisce un fatto di rilevanza penale: è stata invasa un’area di cantiere e sono stati utilizzati i giochi in maniera inopportuna. Abbiamo preferito lanciare un segnale di collaborazione e responsabilizzazione, affinché tutti comprendano l’importanza di preservare un bene che appartiene a tutta la comunità”.