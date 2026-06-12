Solarino, inaugurato lo scuolabus. Spada: “opportunità che mancava da tempo”

Dopo trent’anni gli alunni di Solarino avranno uno scuolabus. Il mezzo è stato inaugurato questa mattina dal sindaco Tiziano Spada tra i firmatari dell’emendamento alla Finanziaria che, in qualità di deputato regionale, ha presentato all’Ars lo scorso anno – quando ancora non era stato eletto primo cittadino – e che ha permesso di estendere i finanziamenti ai comuni offrendo a Solarino un’opportunità che mancava da tempo.

“Io devo ringraziare gli uffici comunali e nello specifico la dottoressa Veronica Gallo – ha affermato il sindaco questa mattina prima del taglio del nastro – perché quando è partita questa istanza eravamo in piena campagna elettorale per le amministrative, il Comune era commissariato e quando non c’è una guida politica all’interno della città, spesso le misure sfuggono all’attenzione degli uffici che devono portare avanti l’amministrazione ordinaria. Invece quando da parlamentare regionale sollecitai l’ufficio chiedendo di aderire a questa misura, la dottoressa Gallo rispose subito e grazie a quell’adesione il Comune di Solarino ha potuto aggiudicarsi questo finanziamento”.

Il comune ha già al suo interno il personale preposto, e formato, per la guida del mezzo che sarà operativo a partire da settembre.