Solarino, la Corsa dei Carroccioli fa il pieno di pubblico. Spada: “Obiettivo raggiunto”

Attualità · Ieri le finali

“Un segnale importante che ci spinge a fare ancora meglio l’anno prossimo”. Così il sindaco di Solarino, l’on. Tiziano Spada, ha commentato la tre giorni dedicata alla Corsa dei Carroccioli che si è conclusa ieri con un successo di pubblico enorme e il clima che ha accompagnato la manifestazione, caratterizzato dall’assenza di tensioni tra scuderie e piloti che, anzi, hanno manifestato grande lealtà.

“La soddisfazione più grande è stata vedere la partecipazione di tantissime persone arrivate da tutta la provincia e oltre – ha proseguito Spada -. L’obiettivo era alzare l’asticella e fare della Corsa dei Carroccioli non solo una tradizione da portare avanti, ma anche un’importante occasione di promozione turistica del territorio”. Il primo cittadino ha voluto sottolineare anche il coinvolgimento trasversale della manifestazione. “I Carroccioli hanno dimostrato di saper coinvolgere grandi e piccoli, istituzioni e cittadini. Anche io mi sono prestato e sono sceso lungo il corso per dare un segnale di partecipazione. Se l’ha fatto il sindaco, possono farlo tutti“.

Questi i vincitori dell’edizione 2026.

Nella categoria Traditional il gradino più alto del podio è andato a Nicolas Gozzo (abbinato al quartiere Costa Casino), seguito da Alessandro Buonconsiglio (Piazza) e Alessandro Catinella (Piazza).

Nella categoria Elaborato – Trofeo Bellavita si è imposto Samuele Pulvirenti (Piazza), davanti a Luca Tarantello (Fosso Barone) e Vincenzo Sudano (Stazione).

Nella categoria Duo Free, infine, successo per il Team Brasilian Jet, formato da Galeano e Scalora (Stazione). Secondo posto per il Team Beddi Picciotti, composto da Scalogna e De Stefano (Costa Casino), mentre il terzo posto è stato assegnato ex aequo al Team Fisicaro (Fisicaro e Scorpo, Costa Casino) e al Team Maradona Express (Mangiafico e D’Ambrogio, Piazza).

Archiviata la Corsa dei Carroccioli, Solarino entra subito nel vivo dei festeggiamenti dedicati al Santo Patrono, San Paolo. Il programma, patrocinato dal Comune di Solarino e dalla Regione Siciliana, propone un calendario ricco di appuntamenti tra gastronomia, teatro, sport e musica tutti in Piazza Plebiscito, cuore della città.

Si parte questa sera alle 21 con la “Pizza da Primato”, seguita dal concerto de I Picciotti di Vasco, tribute band dedicata al rocker di Zocca.

Mercoledì 29 luglio sarà la volta della compagnia Parrocchia Madonna delle Lacrime, che porterà in scena “XI comandamento, nun sparrari”, mentre giovedì 30 luglio salirà sul palco la compagnia Nino Martoglio con la commedia “Nuddu a Sapiri”.

Venerdì 31 luglio spazio allo sport con la tradizionale Coppa San Paolo, corsa ciclistica cittadina che prenderà il via alle 19.30.

Il gran finale è in programma nel fine settimana. Al termine delle celebrazioni religiose, i Cugini di Campagna saranno protagonisti sabato, seguiti dal dj set di Italoduo. Mentre domenica, prima dell’atteso concerto di Fred De Palma, la piazza sarà animata da Toti Caruso e Salvo Paternò, a chiusura di un cartellone che accompagnerà Solarino nei giorni dedicati al suo patrono.