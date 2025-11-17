Solarino, la maggioranza chiede una Commissione di indagine per esaminare situazione finanziaria del Comune

Istituire una Commissione consiliare di indagine per garantire piena trasparenza e chiarezza sulla gestione finanziaria dell’ente. È questa la proposta di sei consiglieri comunali di maggioranza – Oriana Burgio, Giuseppe D’Aquino, Marco Torcasso, Floriana Lombardo, Sebastiano Scorpo e Emilio Terranova – indirizzata al sindaco Tiziano Spada e al presidente del consiglio Giuseppe Pelligra.

L’organo composto dai consiglieri si occuperà di esaminare eventuali criticità rilevate dal Collegio dei Revisori dei Conti nei rendiconti di gestione 2021-2022-2023 e nei bilanci di previsione 2022-2023-2024, alla luce del disavanzo di quasi 14 milioni e mezzo di euro attestato dalla Giunta comunale nell’approvazione del rendiconto di gestione a metà ottobre di quest’anno.

“Siamo al fianco del sindaco Tiziano Spada e della sua amministrazione che, purtroppo, ha dovuto ereditare un ente che nei due anni e mezzo precedenti alle elezioni ha operato una gestione inadeguata, frutto dell’azione di chi ha governato prima di noi la città. Abbiamo chiesto di istituire la Commissione di indagine perchè siamo consapevoli che serva il contributo di tutte le forze sane per per contribuire a chiarire quanto avvenuto e cosa ha determinato l’attuale situazione dell’ente”.

La Commissione avrà 180 giorni di tempo dalla seduta di insediamento e si occuperà di accesso atti, audizioni ed esame delle relazioni del Collegio dei revisori dei conti.

“Il bilancio previsionale del 2024 è stato approvato dalla precedente amministrazione con il parere contrario dei revisori dei conti – dichiarano i sei consiglieri di maggioranza -, per questo siamo convinti che serva un approfondimento specifico della situazione. L’istituzione di una Commissione di indagine consiliare servirà ad analizzare gli atti e i procedimenti amministrativi per verificare la corretta applicazione, in passato, delle norme contabili”.