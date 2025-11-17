Solarino, l’Albero della Libertà illuminato di viola per la Giornata mondiale della Prematurità

Anche il Comune di Solarino ha aderito alla campagna di sensibilizzazione per la Giornata mondiale della Prematurità. Oggi, lunedì 17 novembre, sarà illuminato di viola “A macchia da Libertà” (l’Albero della Libertà), luogo dal forte senso identitario e punto di riferimento per generazioni di cittadini solarinesi, sito in piazza Plebiscito, nel centro storico.

“Le famiglie con bambini nati prematuri hanno scoperto da subito cosa vuol dire essere forti – sottolinea il sindaco Tiziano Spada -. Il gesto di illuminare di viola l’Albero della Libertà testimonia la vicinanza dell’Amministrazione e la sensibilità della comunità intera a una tematica tanto comune quanto importante, che interessa ogni anno tantissimi famiglie”.

La Giornata mondiale della Prematurità, celebrata in tutto il mondo il 17 novembre, è stata istituita nel 2008 dall’European Foundation for the Care of Newborn Infants per aumentare la consapevolezza sulle nascite di neonati e neonate pretermine. In Italia, migliaia di monumenti e luoghi di interesse vengono illuminati di viola, colore simbolo dei bambini nati precoci.