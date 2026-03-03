Solarino, lavori sulla statale 124: senso unico alternato dal 5 al 20 marzo

Dal 5 al 20 marzo, nella fascia oraria dalle 7 alle 18, al fine di consentire l’esecuzione di alcuni lavori di ripristino del piano viabile fra i km 105,400 e 105,600 della strada statale 124 “Siracusana”, verrà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri. I lavori verranno eseguiti sulla traversa interna del Comune di Solarino, facente parte della Provincia di Siracusa.

