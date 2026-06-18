Solarino, presentato il rinnovato ufficio Polis

È stato presentato oggi l’ufficio postale di Solarino in via Giuseppe Garibaldi, rinnovato nell’ambito del progetto Polis, alla presenza del sindaco Tiziano Spada e di alcuni rappresentati di Poste Italiane. Polis coinvolge circa 7mila uffici postali dei comuni con meno 15mila abitanti in Italia e punta a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale fornendo i servizi della Pubblica Amministrazione ai cittadini.

“L’ufficio postale di Solarino rappresenta un punto di riferimento essenziale per la vita quotidiana dei cittadini e per il tessuto economico locale. Ringrazio Poste Italiane per gli interventi sul nostro territorio e per la vicinanza dimostrata alla nostra comunità ed esprimo grande soddisfazione per la proficua collaborazione tra le istituzioni che ha garantito la continuità dei servizi ai cittadini durante tutto il periodo di lavori” – ha dichiarato il primo cittadino Tiziano Spada.

“Oggi l’ufficio postale rafforza il proprio ruolo di presidio sul territorio. Grazie al progetto Polis anche i cittadini dei piccoli centri sono più vicini alla pubblica amministrazione e possono chiedere nella propria sede di riferimento importanti documenti e certificati, tra cui il passaporto” – ha dichiarato Giuseppe Catalfo, direttore della filiale di Siracusa di Poste Italiane.

A Solarino, oltre ai certificati INPS e i documenti anagrafici del circuito ANPR, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono anche richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, con la possibilità di riceverlo a domicilio. Ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto è semplice, basta consegnare all’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, una fotografia, un contrassegno telematico da 73,50 euro e la ricevuta del pagamento di 42,70 euro. In caso di rinnovo bisogna consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica in dotazione agli uffici postali abilitati, sarà l’operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto può essere consegnato da Poste Italiane direttamente a domicilio.

Disponibile h24, sette giorni su sette, anche un ATM Postamat di ultima generazione con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui una soluzione anti-skimming per prevenire la clonazione delle carte di credito, lettore barcode per pagamento dei bollettini prestampati e operazioni di prelievo, interrogazione movimenti e ricariche previste.

La rinnovata sede di Solarino è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.